30 Čechů na kempech v NHL. O smlouvy bojují gólmani nebo žolíci z draftu

Skoro padesátka českých nadějí se v červenci předvedla na rozvojových kempech organizací NHL a třicítka dostala pozvánku na nováčkovské kempy, které se v zámoří rozbíhají nyní.

Seznamy pozvaných hráčů se v září z citelné části překrývají s těmi červencovými. Tentokrát samozřejmě scházejí zejména talenti, kteří po draftu pokračují ve stávajících působištích nebo se do Evropy vrátili.

České hokejisty, které nic nepojí s danými kluby NHL – tedy ani volba v draftu, ani smlouva s organizací či její farmou – najdeme na pozvánkách tři. Florida si chce znovu prohlédnout brankáře Lukáše Matěchu a Jana Špunara, díky nimž se tedy právě kempu Panterů zúčastní největší počet našich mladíků (čtyři).

Už pár měsíců se na nováčkovský kemp Bostonu těšil obránce Tomáš Cibulka. Českobudějovický odchovanec neustále stupňoval své výkony v quebecké lize a bylo by velkým překvapením, kdyby na jeho ofenzivní slinu nikdo v zámoří neslyšel.

Zajímavé bude sledovat také osudy Ondřeje Bechera (Detroit) a Matyáše Melovského (New Jersey), kteří se letos na draftu shodně dočkali až na třetí pokus. Platí pro ně to samé co pro Cibulku – v kanadské juniorce už by mohli pokračovat jen v případě, kdyby pro ně některý tým měl místo mezi overage hráči i mezi importy.

Otazník dále visí i nad další cestou Jakuba Dvořáka (Los Angeles), jenž po loňském odchodu z Liberce hrál za Swift Current, ale v klubu už nemá pokračovat.

V pozvánce Anaheimu figuruje i gólman Tomáš Suchánek, jenž nedávno podstoupil operaci kolene a hrozí mu, že vynechá celou nadcházející sezonu.

Čeští hráči na nováčkovských kempech v NHL

Anaheim Ducks:

Vojtěch Port (O, 2005; draftován 2023 v 6. kole, 161. celkově)

zraněný – Tomáš Suchánek (B, 2003; nedraftován, smlouva do 2027)

Boston Bruins:

Tomáš Cibulka (O, 2004; nedraftován)

Adam Měchura (Ú, 2003; nedraftován, smlouva na farmě do 2025)

Buffalo Sabres:

Jiří Kulich (Ú, 2004; draftován 2022 v 1. kole, 28. celkově; smlouva do 2025)

Colorado Avalanche:

Maxmilian Curran (Ú, 2006; draftován 2024 v 5. kole, 161. celkově)

Ivan Ivan (Ú, 2002; nedraftován, smlouva do 2026)

Ondřej Pavel (Ú, 2000; nedraftován, smlouva do 2025)

Detroit Red Wings:

Ondřej Becher (Ú, 2004; draftován 2024 ve 3. kole, 80. celkově)

Jakub Rychlovský (Ú, 2001; nedraftován, smlouva do 2026)

Florida Panthers:

Marek Alscher (O, 2004; draftován 2022 ve 3. kole, 93. celkově; smlouva do 2027)

Mikuláš Hovorka (O, 2001; nedraftován, smlouva do 2026)

Lukáš Matěcha (B, 2005; nedraftován)

Jan Špunar (B, 2004; nedraftován)

Chicago Blackhawks:

Marcel Marcel (Ú, 2003; draftován 2023 v 5. kole, 131. celkově; smlouva na farmě do 2025)

Los Angeles Kings:

Jakub Dvořák (O, 2005; draftován 2023 ve 2. kole, 54. celkově)

Minnesota Wild:

Pavel Novák (Ú, 2002; draftován 2020 v 5. kole, 146. celkově; smlouva do 2025)

David Špaček (O, 2003; draftován 2022 v 5. kole, 153. celkově; smlouva do 2026)

Nashville Predators:

Jakub Milota (B, 2006; draftován 2024 ve 4. kole, 99. celkově)

New Jersey Devils:

Matyáš Melovský (Ú, 2004; draftován 2024 v 6. kole, 171. celkově)

New York Rangers:

Jaroslav Chmelař (Ú, 2003; draftován 2021 v 5. kole, 144. celkově; smlouva do 2027)

Ottawa Senators:

Tomáš Hamara (O, 2004; draftován 2022 ve 3. kole, 87. celkově; smlouva do 2025)

Seattle Kraken:

Jakub Fibigr (O, 2006; draftován 2024 v 7. kole, 202. celkově)

Eduard Šalé (Ú, 2005; draftován 2023 v 1. kole, 20. celkově; smlouva do 2026)

St. Louis Blues:

Adam Jecho (Ú, 2006; draftován 2024 ve 3. kole, 95. celkově)

Jakub Štancl (Ú, 2005; draftován 2023 ve 4. kole, 106. celkově; smlouva do 2027)

Tampa Bay Lightning:

Gabriel Szturc (Ú, 2003; nedraftován, smlouva do 2027)

Toronto Maple Leafs:

Miroslav Holinka (Ú, 2005; draftován 2024 v 5. kole, 151. celkově)

Vegas Golden Knights:

Jakub Brabenec (Ú, 2003; draftován 2021 ve 4. kole, 102. celkově; smlouva do 2025)

Matyáš Šapovaliv (Ú, 2004; draftován 2022 ve 2. kole, 48. celkově; smlouva do 2025)

