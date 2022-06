Francouz jako 29. Čech vyhrál Stanley Cup: Už se nemůžu dočkat, až ho přivezu domů

Počet českých šampionů Stanley Cupu se rozrostl už na 29, s Coloradem letos slaví také brankář Pavel Francouz.

Prestižní trofej má třetího českého vítěze za sebou. Pavel Francouz navázal na triumfy obránce Jana Rutty a útočníka Ondřeje Paláta, kteří v předchozích dvou letech slavili s Tampou Bay a letos útočili na zlatý hattrick. Finále však ovládlo Colorado 4:2 na zápasy.

32letý gólman i při oslavách na ledě nezapomněl na české fanoušky a poslal jim vzkaz. „Ahoj, zdravím všechny fanoušky do České republiky. Dneska jsme to dokázali a stali se šampiony. Už se nemůžu dočkat, až přivezu pohár domů a společně si to užijeme," zářil.

Čerstvý šampion zdraví ?? fanoušky! ??pic.twitter.com/AEfCZyhbvL — Bronzový nároďák (@narodnitym) June 27, 2022

Pavel Francouz se stal po becích Janu Ruttovi a Michalu Kempném teprve třetím českým vítězem Stanley Cupu, jenž nebyl v NHL draftován. Po titulu s Litvínovem působil tři roky v ruském Čeljabinsku, ale v roce 2018 se vydal za oceán, aby si splnil svůj velký dětský sen.

To se mu nyní povedlo. Mezi fanoušky oblíbený "Frankie" v základní části naskočil do 21 utkání, v play off přidal dalších sedm startů a vychytal při nich šest vítězství. Ve finále ale šanci nedostal, a sledoval jen ze střídačky, jak skvěle si vede jeho parťák Darcy Kuemper.

V širším kádru Avalanche byl také útočník Martin Kaut, který ale zasáhl jen do šesti utkání základní části. Aby jeho jméno nechybělo na Stanley Cupu, musel by odehrát za Colorado minimálně polovinu základní části (tj. 41 zápasů), nebo alespoň nastoupit ve finálové sérii.

Přehled českých vítězů Stanley Cupu:

1984 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers)

1985 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers)

1986 - Petr Svoboda (Montreal Canadiens)

1987 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers)

1989 - Jiří Hrdina (Calgary Flames)

1990 - Petr Klíma (Edmonton Oilers)

1991 - Jaromír Jágr, Jiří Hrdina (Pittsburgh Penguins)

1992 - Jaromír Jágr, Jiří Hrdina (Pittsburgh Penguins)

1995 - Robert Holík (New Jersey Devils)

1999 - Roman Turek (Dallas Stars)

2000 - Robert Holík, Patrik Eliáš, Petr Sýkora (New Jersey Devils)

2001 - Milan Hejduk, Martin Škoula (Colorado Avalanche)

2002 - Dominik Hašek, Jiří Fischer, Jiří Šlégr (Detroit Red Wings)

2003 - Patrik Eliáš, Richard Šmehlík (New Jersey Devils)

2004 - Pavel Kubina, Stanislav Neckář (Tampa Bay Lightning)

2006 - František Kaberle, Josef Vašíček (Carolina Hurricanes)

2008 - Dominik Hašek, Jiří Hudler (Detroit Red Wings)

2009 - Petr Sýkora (Pittsburgh Penguins)

2011 - David Krejčí, Tomáš Kaberle (Boston Bruins)

2013 - Michal Rozsíval, Michael Frolík (Chicago Blackhawks)

2015 - Michal Rozsíval (Chicago Blackhawks)

2018 - Michal Kempný, Jakub Vrána (Washington Capitals)

2020 - Jan Rutta, Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning)

2021 - Jan Rutta, Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning)

2022 - Pavel Francouz (Colorado Avalanche)

