Hokejista záchranář. Paul Byron asistoval u nehody letadla

Útočník Canadiens byl na rybách, když jen pár metrů od něho spadl do vody hydroplán.

Jak se poklidné nedělní posezení u vody může proměnit v boj o život, o tom se přesvědčil Paul Byron. Útočník Montrealu byl totiž se svou rodinou svědky nehody letounu. Pilot hydroplánu nezvládl přistání na jezeře poblíž vesničky Notre-Dame-du-Laus, náraz na hladinu pak letadlo převrátil a zdemoloval. I díky včasné pomoci pilot vyvázl jen s otřesem mozku a dýchacími problémy. Nikdo jiný v letadle nebyl.

Že by si ale hráč Habs bral za zásah nějaké zásluhy? To vůbec. „Chci všem oznámit, že pilota zachránil Serge Labelle. On je hrdinou,“ uvedl v prohlášení na Twitteru. „Můj tchán, švagr, kamarád a já jsme pouze u záchrany asistovali. Stejně tak všichni ti neuvěřitelní lidé na břehu. Hrdinou je Serge.“ Ten se v době nehody po jezeře projížděl na vodním skútru a byl to on, kdo vytáhl pilota z trosek. Byron s rodinou pak asistovali s transportem na pevninu, kde ho předali záchranným složkám.

Několik fotografií nehody pořídil i hráčův švagr Neal Leblond. Pro web rds.ca se vyjádřil, že hokejista je příliš skromný. „Paul skočil do vody přede mnou. Všude byly kusy kovu, cítili jsme plyn, motor byl horký. Paul se toho muže ujal. Riskovali jsme své životy tím, že jsme se tam vrhli." Podobně smýšlí i hokejová veřejnost, která na sociálních sítích vyzvedla jeho chrabrost.

Byrona letos čeká už osmá sezóna v dresu Montrealu, vzdáleného od nehody přibližně 240 kilometrů. V loňské sezóně odehrál kvůli četným zraněním a následky operace kyčle jen 27 zápasů se sedmi kanadskými body, ovšem s písmenem A na dresu. Za rok mu vyprší čtyřletá smlouva na téměř 14 milionů dolarů. Předtím oblékal dres Buffala a Calgary. V NHL má 521 zápasů s 208 kanadskými body (98+110). I přes obavy GM Kenta Hughese o jeho stav to ale vypadá, že třiatřicetiletý hráč bude v září připraven na kemp víc než dobře.

