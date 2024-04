Jedna trefa do dvacítky, dva body do padesátky. Slafkovského akcie stoupají

Po loňské utrápené sezóně, kde nechyběly kontroverzní momenty, zranění, ale bohužel scházely body, se NHL seznamuje s potenciálem Juraje Slafkovského. Čerstvě dvacetiletý Slovák se naplno uchytil v první formaci Habs a útočí na padesátibodovou hranici.

Martin Nečas na ní čekal šest let. David Pastrňák tři.

Slafkovský se v úterý dostal už na 48 bodů, když první hattrickem v kariéře přispěl k demolici Philadelphie 9:3. Hattrick zkompletoval krátce za polovinou zápasu, Montreal v tu chvíli vedl 4:0 a na vlně euforie soupeře ve zbytku večera úplně deklasoval.

Nic přitom nenasvědčovalo takovému zážitku. „Cítím se mizerně a ve špatné náladě, bolí mě v krku,“ svěřila se novinářům jednička draftu 2022. „Ale mohlo by to zůstat, kdyby to takhle bylo každý zápas,“ dodal vytáhlý hokejista žertem.

Brankový účet utkání otevřel nenápadnou tečí Mathesonovy střely na začátku 2. minuty. Před půlkou zápasu zakončil nádhernou kombinaci po přihrávce Nicka Suzukiho z vyložené pozice. Ve 32. minutě proměnil zkušeně samostatný únik.

Slafkovský se stal druhým nejmladším autorem hattricku v předlouhé historii Canadiens. Mladší byl v roce 1986 jen Stéphane Richer, jemuž tehdy bylo 19 let a 238 dnů.

„Nejde o rekordy, ale o výhry,“ připomněl Slovák.

Montreal za sebou rozhodně nemá dobrou sezónu, ale závěr základní části se přeci jen nese v lepším duchu. Od 25. března Habs z devíti utkání pět vyhráli.

„Je špatné, že jsme mimo postup do play off, nicméně dobré, že pracujeme na své hře,“ ocenil náznaky zlepšení hrdina úterního duelu.

Dobré je to taky pro slovenskou reprezentaci, která se může před pražským šampionátem těšit na zajímavé posily. Mladým hráčům většinou nechybí energie ani chuť reprezentovat. K dispozici by vedle Slafkovského mohla být také dvojka stejného draftu, Šimon Nemec z New Jersey.

