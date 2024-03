Krásný obrat Dallasu a první hattrick Johnstona

Dallas Stars dokázali otočit zápas a porazili San Jose Sharks 7:6. Hlavní hvězdou utkání byl mladý útočník Wyatt Johnston, který vstřelil tři góly a přidal dvě asistence. Johnston se tak stal nejmladším hráčem v historii Stars, který zaznamenal pět bodů v jednom zápase. Stars si tak upevnili první místo v Centrální divizi.

V NHL se během probíhající sezóny objevil nový trend. Je k vidění mnoho obratů, které jsou k vidění ve třetích třetinách. Od začátku ročníku se stalo hned sedmkrát, že tým, který ve třetí třetině vedl o tři branky utkání ztratil. Naposledy se tak stalo v noci na středu, kdy velký obrat předvedl Dallas v utkání proti San Jose.

U působivého obratu zapsal první hattrick své kariéry v NHL útočník Wyatt Johnston, který navíc posbíral ještě další dva body za asistence a stanovil nový rekord organizace. Stal se totiž nejmladším hráčem, který v dresu Stars zažil pětibodový večer.

„Víme, že se můžeme do zápasu vrátit bez ohledu na situaci. Myslím, že jsme to letos už několikrát dokázali,“ popsal dvacetiletý střelec Dallasu.

Wyatt Johnston je aktuálně třetím nejlepším střelcem Stars, na lídra této statistiky a střelce vítězné trefy proti Sharks Roopeho Hintze ztrácí tři přesné zásahy. Díky výhře a dvěma bodům se Stars vyhoupli zpět do čela tabulky Centrální divize, přeskočili Winnipeg.

„Je příjemné získat dva body. Ale už nechceme hrát takhle. Myslím, že zápasy s vysokým počtem gólů se v play off tolik objevovat nebudou. Musíme trochu lépe bránit,“ popsal nováček Logan Stankoven. Kanadský útočník momentálně absolvuje své první zápasy v NHL, v průběhu sezony zářil na farmě v Texasu, kde byl jedním z ofenzivních lídrů. Aktuálně má v nejlepší lize světa odehráno šest duelů, ve kterých zapsal osm kanadských bodů.

„Myslím, že když hrajete 82 zápasů, musíte najít různé způsoby, jak vyhrávat zápasy. 1:0, 2:1, 7:6. Myslím, že to je dnes asi jediné pozitivum, že jsme našli způsob, jak odsud odejít se dvěma opravdu důležitými body. Samozřejmě jsme nehráli tak, jak jsme chtěli. Do takové přestřelky se nechcete dostat. To není naše hra, ale našli jsme způsob, jak to zvládnout, a jdeme dál,“ popsal lodivod Stars Pete DeBoer.

Další výzvy čeká Dallas v noci na sobotu, kdy je na své ledě přivítá Anaheim.

Share on Google+