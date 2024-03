Má Francouz po kariéře? Šéf Colorada to naznačil

Neutuchající zdravotní problémy Pavla Francouze mu bez nadsázky zkazily kariéru. I tak za sebou ale zanechal působivý odkaz včetně vítězství ve Stanley Cupu. Přidá další? Šéf Colorada naznačil, že dost možná ne.

Generální manažer Colorada Avalanche Chris MacFarland poskytl aktuální informace o stavu zraněného brankáře Pavla Francouze.

MacFarland uvedl, že brankářova situace by vzhledem k povaze jeho zranění mohla vést až k odchodu do důchodu. Dodal, že se neplánuje, že by Francouz zvýšil své úsilí o návrat do NHL.

„Užívá si důchodu,“ řekl MacFarland s tím, že použil anglické slovíčko retirement. „Berte to trochu s nadsázkou, ale skutečně nemáme dojem, že by se snažil posilovat a netrpělivě by vyhlížel návrat. To zranění bylo nešťastné a ve špatnou chvíli. Ale aktuálně je doma a užívá si života.“

Francouz byl v této sezoně vyřazen ze hry kvůli zranění třísel a již v listopadu 2023 bylo jasné, že si v aktuálním ročníku nezachytá. Tehdy se vrátil do Česka za rodinou, což vedlo ke spekulacím o vážnosti jeho zranění.

Třiatřicetiletý gólman ve skutečnosti nehrál od 9. dubna 2023 a v sezóně 2022/23 nastoupil jen k 16 utkáním, v nichž zaznamenal bilanci 8-7-1 s průměrem 2,61 gólu na zápas a úspěšností zákroků 91,5 %. V roce 2022 byl klíčovou součástí tažení Avalanche za Stanley Cupem, zejména ve finále Západní konference proti Edmontonu Oilers. Francouz zapsal bilanci 6-0.

Pokud je to pro Francouze konec, zůstane po něm v Avalanche velká díra, kterou bude muset zaplnit jak na ledě, tak v šatně.

Kromě toho, že byl Francouz oblíbencem fanoušků, opakovaně projevil přání zůstat v Avalanche za nižší než tržní cenu, když v roce 2022 podepsal dvouleté prodloužení smlouvy na 4 miliony dolarů. Avalanche budou letos v létě na trhu s volnými hráči jen těžko hledat podobného hráče.

„Zaslouží si odpočinek. Skvělá dvojka, perfektní osobnost. Uzdrav se a měj se krásně, Frankie, děkuji,“ stojí v diskuzním vláknu u jednoho z článků.

Jak vidno, Francouz byl opravdu oblíbený. „Legenda. Hrdina. Gentleman. Navždy náš, navždy v našich srdcích,“ zní další komentář, na který navazuje: „Nemyslím si, že je mnoho hráčů, kteří odehráli tak málo zápasů a zanechali tak trvalý pozitivní dojem.“

