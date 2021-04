Málo nebo dost? V Bostonu zalátali díry a vzhlíží k závěru sezóny

CBS Sports je nazval vítězem uzávěrky přestupů. Prý získali přesně to, co potřebovali. Obsadili tři bolavá místa. Mají útočníka do druhé formace, pomocníka do spodních řad i nutnou záplatu do obrany. Zdánlivě to vypadá dobře, ale bude to opravdu fungovat?

Nejatraktivnějším jménem mezi posilami je jednoznačně Taylor Hall. V podstatě šlo o jedno z nejzvučnějších jmen na přestupovém trhu vůbec. Teď to má být on, kdo zkusí vyřešit letitý problém Bruins a stane se efektivním křídlem do druhé formace vedle Davida Krejčího. Tam sice poslední dobou alternoval David Pastrňák, ale jeho místo je přeci jen spíš vedle Marchanda a Bergerona.

O Halla měli v Bostonu zájem už v létě. Teď to konečně vyšlo. Držitel Hart Trophy z roku 2018 vsadil tehdy na Buffalo, kde dobře znal Ralpha Kruegera a věřil ve zmrtvýchvstání zbídačeného klubu. Bohužel. Nikdo není v současné době vzdálenější pohárovým břehům než Sabres. Hall navíc v novém klubu zcela propadl.

Angažmá v Bostonu je jeho šance na záchranu. „Chci být součástí vítězného týmu, moc rád bych byl Medvědem na příštích pár let. Osobně za sebou nemám dobrý rok. V Buffalu nám to nešlo. Nejlepší cestou jak znovu nabrat sebevědomí je vítězný tým,“ vyznal se na twitteru.

Jak už jsme u nás napsali, Hall nutně potřebuje povedený závěr sezóny a ideálně taky výborné play off. Jinak jeho cena v létě výrazně propadne. V době utahování opasků a stagnujícího platového stropu by sotva mohl pomýšlet na mnohaletý lukrativní kontrakt. Pokud pověst zachrání, je možné, že zůstane v Bostonu.

„V Taylorově případě jsme věděli, že o nás má zájem, což hrálo roli v našem rozhodování. Měl právo veta v případě míst, kam mohl být vyměněn. Prospěch by měl být vzájemný. Byl to úspěšný hráč té nejvyšší úrovně; když se probere, doufáme v efekt sněhové koule,“ řekl Don Sweeney.

Složení formací je věcí trenéra, nicméně i místní noviny tipují, že Pastrňák se vrátí do prvního útoku a Hall nastoupí vedle Krejčího. Sledovat spojení Hall – Krejčí bude velmi zajímavé. Oba jsou to skvělí hokejisté, letos ale vstřelili všehovšudy po dvou brankách. Zkušený Čech je ovšem s 23 asistencemi pořád druhým nejlepším nahrávačem Bruins. Probere Halla?

Konkurence čtvrté lajně

S Hallem přišel z Buffala také defenzivně laděný Curtis Lazar. K dispozici nebude na rozdíl od dalších posil ihned, protože je mimo hru se zraněním v dolní části těla. Měl by rozšířit sestavu a naskočit nejspíš ve čtvrtém útoku. Stávající čtvrtá trojka Frederic – Kuraly – Wagner poslední týdny nepředvádí požadované výkony, konkurence jí prospěje.

„Jsem hrdý na to, že dokážu držet puk do nejdál od naší branky, což ale neznamená, že bych se v útočném pásmu schovával. Snažím se nabídnout energii, chci rozhýbat ostatní. Rád hraju oslabení a cokoli, co je potřeba. Jsem rád, že jsem tady,“ popsal své možnosti nově příchozí.

Nutná posila zdecimované obrany

Samostatnou kapitolou je obrana Bostonu. Část sestavy, kde byl dlouho velký přetlak a třeba Jakub Zbořil čekal na šanci několik let, připomíná teď místo po výbuchu atomové bomby. Zdeno Chára a Torey Krug odešli, do toho jsou aktuálně na listině zraněných Charlie McAvoy, Matt Grzelcyk, Brandon Carlo, John Moore. Jedním slovem katastrofa.

Těch osm gólů od Capitals zabolelo. Příchod beka byla holá nutnost. Don Sweeney sehnal Mikea Reillyho z Ottawy. Sedmadvacetiletý zadák po pěti letech v Minnesotě a Montrealu stabilizoval svou hru v Ottawě, kde nastupoval druhou sezónu.

Nebojí se vystřelit, s 58 pokusy ve hře pět na pět byl druhý nejaktivnější mezi obránci Senators. Ve 40 zápasech nasbíral 19 nahrávek. Jeho čas na ledě narůstal. „Umí si poradit na útočné modré čáře, dokáže tvořit hru. Je zkušený i sebevědomý,“ popsal posilu generální manažer.

Očekává se, že Cassidy nasadí Reillyho vedle Kevana Millera, který by měl v úterý proti Buffalu hrát. Brzo snad bude zpátky také McAvoy, který už pár dnů trénuje. Carlo a Grzelcyk zatím nadále mimo. Boston musí doufat, že do sebe všechno zapadne, jinak může mít problém i s holým postupem. Jeho pozice je stále nejistá, a přestože odehrál méně zápasů, náskok velmi těsný.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+