Panarin cítí dluh. Musíme vyhrát, burcuje před play off

Ví, že na bedrech nese dluh. V minulé sezoně Artěmij Panarin zklamal sebe i fanoušky, v play off byl nulový a z velkých ambic rázem nebylo vůbec nic. Do letošních vyřazovacích bojů jde s životní formou. A ví, že ji musí prodat.

Základní část zakončil s bilancí 49 gólů, 71 asistencí a 120 bodů v 82 zápasech, což je o 20 gólů a 8 asistencí více než ve stejném počtu zápasů v minulém ročníku.

Na loňskou základní část však Panarin navázal pouhými dvěma asistencemi v sedmi zápasech s New Jersey Devils v prvním kole. Rangers samozřejmě nevypadli pouze proto, že Panarin nedokázal bodovat, ale jeho absence v tabulkách produktivity je velmi zasáhla. "Cítím se hrozně," hlesl Panarin tehdy.

Teď musí být lepší, ví to. Rangers překonali rekordy organizace a byli nejlepším týmem základní části. „Víc si věřím,“ hlásí teď.

Panarin prožil svou suverénně nejlepší základní část, když v 67 zápasech zaznamenal alespoň jeden bod, skončil v první pětce v počtu gólů (pátý), asistencí (pátý) a bodů (čtvrtý). Měl by se minimálně zmínit v hlasování o Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče.

"Cítím motivaci, protože hokej je můj život, a proto ho hraju," řekl Panarin. "Mám rád emoce. Samozřejmě, když vyhrajeme, je to lepší, ale někdy potřebujete prohrát, abyste viděli rozdíl."

Způsob, jakým skončila minulá sezona, mu ublížil. Panarin doufá, že je díky tomu lepší. "Možná," pokrčil rameny. "Nejsem si jistý. V základní části ano. Ale uvidíme. Psychicky se samozřejmě, když máte o 28 bodů víc, cítíte lépe, ale play off je jiná soutěž."

Jediné, co Panarin ví, je, že se v této sezoně cítil a stále cítí skvěle, a žertoval, že se cítí, jako by mu bylo zase 16 let. Je mu dvakrát tolik. "Je to docela zábavná sezona," usmál se.

V této sezoně mu sedli hlavně spoluhráči z lajny Vincent Trocheck a Alexis Lafrenière. "Řekl bych, že se všechno sešlo," přikývnul.

Nedá se říct, že by minulé play off smazalo to, co Panarin v New Yorku dokázal. Vlastně je to celkem nedoceněné. Panarin během svých prvních čtyř sezon v Rangers nasbíral 341 bodů (100 gólů, 241 asistencí) ve 268 zápasech.

"Vždycky patřil k nejlepším, ale on opravdu, a je to zvláštní to říct, udělal v této sezoně další krok a je úžasné to vidět," dodal spoluhráč Mika Zibanejad.

