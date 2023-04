Poslední den základní části přinese dvě utkání, Colorado zabojuje o vítězství v divizi

Základní část kanadsko-americké soutěže bude po dvou nočních utkáních z pátku na sobotu definitivně minulostí. Colorado usiluje o první místo v Centrální divizi, potřebuje však zvítězit v Nashvillu. Sezóna skončí vzájemným měřením sil pro Columbus i Buffalo.

První utkání posledního hracího dne základní části odstartuje v Columbusu. Poslední tým Východní konference v průběhu celého ročníku nasbíral 59 bodů a určitě by rád posunul zisk do sedmé desítky. Zároveň už může vyhlížet draft, kde bude mít velkou procentuální šanci na zisk první volby, ta by s velkou pravděpodobností znamenala příchod ohromně talentovaného Connora Bedarda.

S Connorem Bedardem působil v juniorské lize v týmu Regina Pats český talent Stanislav Svozil, jenž si za skvělé výkony vysloužil pozvánku do kádru Blue Jackets a při premiérovém startu proti Pittsburghu zapsal asistenci na trefu Bemströma v přesilovce, jež znamenala vyrovnání. V nastaveném čase rozhodl o bonusovém bodu Modrokabátníků Gaudreau.

Na ledě Blue Jackets se představí Buffalo. Šavle dlouho usilovaly o překvapivý postup a je klidně možné, že za osmou Floridou ve finále zaostanou o jediný bod, a to v případě dnešního úspěchu. Svěřenci trenéra Granata nabrali na konci sezóny výbornou formu, když v předešlých pěti střetnutích prohráli jedinkrát, včera zdolali Ottawu 4:3 po prodloužení.

Existuje možnost, že rozdílem jediného bodu zůstane za postupem rovněž Nashville na Západě. Predátoři v závěru základní části také nabrali solidní formu, ale pozdě, bodově již na osmý Winnipeg s jistotou nedosáhnou.

Jediným týmem, jemuž v závěrečný den skutečně o něco jde, je Colorado. Obhájce titulu může ze čtvrté příčky poskočit nahoru, v nashvillské Bridgestone Areně potřebuje zapsat dvoubodový zisk. Výkony Bednarovy družiny v posledních dnech nejsou vůbec špatné, v uplynulých sedmi utkáních nestačila jenom v prodloužení na Edmonton. Náladu si ale okamžitě spravila domácí výhrou nad Winnipegem.

