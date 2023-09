Preview: Klidnější léto a dozrávání mladíků. Ottawa je připravena udělat další krok

Senátoři čekají již šest dlouhých sezón na svou účast v play off. Nutnost přestavby však čas od času zasáhne všechny zámořské celky, což se v posledních letech týkalo také celku z hlavního města Kanady. Z mladých talentů se však začínají stávat hotoví hráči, které doplní pár ostřílených jmen, což vytvoří zajímavou kombinaci na další sezóny.

2017, to je rok, kdy se hokejisté Ottawy naposledy dokázali probojovat do bojů o Stanley Cup. Senátoři tehdy svedli ve finále Východní konference úpornou bitvu s Tučňáky, kteří nakonec byli v prodloužení sedmého zápasu tím šťastnějším celkem.

Po této porážce mohla naplno vypuknout zmíněná přestavba. Jen pro představu – když dojde k porovnání tehdejší sestavy Senátorů v již zmíněném sedmém zápase s tou nynější, tak pozornější člověk zjistí, že sestavy, které dělí šest let, nemají jediné společné jméno.

Mládí vpřed

Ottawa má velmi solidní příslib do budoucích let, za čímž stojí primárně dobrá práce vedení klubu při vybírání hráčů na draftech. Brady Tkachuk, Tim Stützle, Josh Norris, Drake Batherson nebo Jake Sanderson, tito všichni hráči byli Senátory vybráni v jednom z posledních šesti draftů, přičemž o všech se dá již nyní říci, že se jedná v podstatě o hotové hráče NHL. Všichni navíc mají již podepsaný dlouhodobý kontrakt, což svědčí o dobré koncepční práci klubu. Své možnosti v poslední sezóně při svých prvních krocích v nejlepší lize světa naznačili také mladíci Shane Pinto a Ridly Greig.

Zkušení mentoři

Vedle mladíků je potřeba ve svých řadách mít také ostřílené borce. V klubu bude nadále působit pětatřicetiletý Claude Giroux, který bude kromě kanadských bodů týmu dodávat potřebné zkušenosti. V roli mentora by mu měl pomáhat také Vladimir Tarasenko, jenž se do kanadského celku přesunul z New Yorku.

Ztráta DeBrincata

Alex DeBrincat sice není hráč s nejvyšší postavou, nicméně jeho čich na góly je velice nadstandardní. Toho si bylo vědomo také vedení Red Wings, které amerického snajpra nakonec získalo. Kromě dvou voleb na draftu se dá za největší protihodnotu považovat Dominik Kubalík. Ten dokáže být rovněž dobrým střelcem, nicméně ze zkušeností z předchozích sezón je zřejmé, že český útočník potřebuje hrát ve formaci s kreativním hráčem, který by mu střelecké příležitosti vypracovával.

Ztráta Alexe DeBrincata nemusí být pro Ottawu nijak fatální. Gólový potenciál má v tomto klubu spousta hráčů, a pokud se povede dobře začlenit také Dominika Kubalíka, tak se s přihlédnutím k ulehčení platovému stropu klubu může jednat o povedený tah.

Obrana… nebo spíš záloha?

Třemi nejvýraznějšími obránci Senátorů jsou bezpochyby Thomas Chabot, Jake Sanderson a Jakob Chychrun. Všichni tři mají silné ofenzivní predispozice, které v minulé či minulých sezónách prokázali. Pokud na tyto ročníky dokáží zmínění beci navázat, tak by v kombinaci s bodovými útočníky mohla Ottawa v následující sezóně být ofenzivní mašinou.

Nejistota v brankovišti

Dlouhodobá smlouva čekala na Joonase Korpisala, který by se vzhledem k platu měl stát jedničkou Senátorů. Během jeho dosavadní kariéry v NHL však většinou plnil roli druhého brankáře a rozhodně se nedá říct, že by sázka na něj byla sázkou na jistotu. Konkurenci by mu měl vytvořit Anton Forsberg, jenž vloni vinou zranění odchytal necelých třicet utkání. V případě dobrého zdraví by se mohlo jednat o vyrovnanou brankářskou dvojici, která je však v kontextu celé ligy spíše průměrná.

Predikce

Ottawa je jednoznačně na vzestupu, což už lehce naznačila předchozí sezóna, ve které Senátoři získali slušných 86 bodů. Letos by to kanadský celek mohl posunout zase o něco výše, avšak zůstává otázkou, na co to bude stačit. V Atlantické divizi jsou totiž velcí hráči, kteří jsou ve hře o nadstavbu rozhodně větší favoriti. Nicméně pokud by někdo favorizovanou čtveřici Toronto, Boston, Florida a Tampa Bay mohl letos zaskočit, tak by to mohla být Ottawa. Reálnější je však souboj o páté místo v divizi s Buffalem, které je rovněž na vzestupu. Pro českého fanouška se může jednat o zajímavý klub, neboť kromě Dominika Kubalíka by se mohl do hlavního týmu probojovat také Jiří Smejkal.

Share on Google+