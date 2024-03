S Horvatem nebo bez něj, Barzal míří za svou nejlepší sezónou v NHL

V roce 2017 vlétl do NHL rychlostí blesku. Vyhrál Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a připsal si 85 bodů (22+63). Na dlouho nejlepší výkon, jemuž se následujících pět let nedokázal ani přiblížit. Letos má sezónu konečně rozjetou tak, že by mohl někdejší osobák překonat.

Nevadí mu ani to, že mění místo v sestavě. Sobotní tři body proti Winnipegu, za něž byl vyhlášený první hvězdou večera, posbíral bez Bo Horvata, po jehož boku strávil velkou čest sezóny a se kterým si skvěle rozuměl. Potvrdil, že utáhne sám celou lajnu a zhostí se jakékoli role, která mu je svěřená.

„Neštítí se žádné práce. Drželi puk hluboko v útočeném pásmu, napadali, Anders hlídkoval kolem brány, Barzy držel puk a rozehrával,“ chválil nově sestavené trio Lee – Barzal – Fasching trenér Patrick Roy.

Komentátoři vyzdvihují, jak Barzal rozšířil svou hru. Nikdo nevěděl, jak se vypořádá s nově svěřenými úkoly. Jenomže to vypadá, že se dovede poprat doslova s čímkoli, co mu Islanders „hodí na krk“. A ještě hraje svůj nejlepší hokej.

Průběžných 73 bodů (22+51) stačí na první místo v týmové produktivitě. Ročník má rozjetý na 86-87 bodů. Pokud jde o góly, ten další bude číslo 23, čímž překoná svůj rekordní nováčkovský zápis. V bodech má tu šanci taky. Sám ale říká, že na nich moc nesejde.

„Pokud jde o mou celoplošnou hru, snažím se soustředit na zpětné napadání, získávání puků a poziční hru. Snažím se všechno zlepšit, jak jen to jde. Potřebuju hrát po celé ploše kluziště,“ říká Barzal.

K čemu to přesně bude, v tuhle chvíli nikdo neví. Islanders jsou pod čarou postupu do play off, šanci ale pořád mají. Barzal dostává nejvyšší icetime v kariéře (20:05) a je jejich nejlepším hráčem.

Góly a nahrávky jsou pak logickým důsledkem výborné hry, i když přidat se musí také ostatní. „Nakonec můžu mít třeba 150 bodů a pokud neuděláme play off, nemusí to znamenat nic,“ uvědomuje si šestadvacetiletý rodák z Britské Kolumbie.

