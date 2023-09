Stálice Islanders poprvé změní dres. Bailey zabojuje o místo v Ottawě

Byl patnáct let věrný modrooranžovým barvám. Na Long Islandu zdomácněl a stal se teprve třetím mužem, který za Ostrovany odehrál přes tisíc zápasů. Letos Joshi Baileymu idylka v New Yorku skončila. Lou Lamoriello jej hodil přes palubu a třiatřicetiletý útočník se předčasně ocitl bez práce. O restart kariéry se nyní pokusí v Ottawě.

Rodák z Ontaria se jako devítka draftu 2008 neprodleně vmísil do základní sestavy. První roky ve službách Ostrovanů presto nebyly pro Baileyho jednoduché. V nejslabším týmu NHL bodově nezářil a brzy se dostal do stínu Johna Tavarese.

Ačkoliv trvalo sedm sezón, než překročil čtyřicetibodovou hranici, dostávalo se Baileymu důvěry, za kterou se newyorskému klubu odvděčil na prahu třicítky. Dvakrát přispěl k postupu Islanders mezi čtyři nejlepší týmy playoff a stal se miláčkem fanoušků, kteří jeho góly oslavovali zpěvem upravené verze písničky Hey Baby od DJ Ötziho.

O svém působení v New Yorku se Bailey rozpovídal pro web theplayerstribune.com: „Od prvního zápasu v devatenácti letech, až do posledního v třiatřiceti, to byla jízda. Ne vždy nejhladší, ale nic bych neměnil. Těžké časy vás posílí a umožní si mnohem více užít ty dobré. A my jsme jich měli spoustu.“

Pozvolný vzestup kariéry vystřídal v předchozí sezóně nečekaně strmý pád. Trenér Lane Lambert Baileyho kvůli špatné výkonnosti odstavil, a tak sedmý nejproduktivnější hráč klubové historie proseděl všechny zápasy playoff na tribuně.

Šanci překonat klubový rekord Bryana Trottiera v počtu odehraných zápasů účastník mistrovství světa 2018 nedostal. V létě byl za druhé kolo draftu vyměněn do Chicaga a to ho obratem vykoupilo z pětimiliónové smlouvy.

Ještě nedávno nepostradatelný útočník skončil na dlažbě...

„Bylo mi ctí žít na Long Islandu. Nosit dres Islanders a reprezentovat tuto skvělou organizaci a její fanoušky. V mých vzpomínkách vyčnívá několik momentů, ale žádný se nevyrovná tomu, když jsem slyšel řev publika po mém gólu v prodloužení,“ vrací se Bailey k úvodnímu zápasu playoff 2021 proti Pittsburghu.

Trhem s volnými hráči Bailey procházel bez povšimnutí až do chvíle, kdy se mu zalíbila možnost absolvovat předsezónní kemp s Ottawou. V hlavním městě Kanady, kousek od svého rodiště, obnoví spolupráci s trojící bývalých trenérů. DJ Smith a Bob Jones vedli Baileyho v juniorské OHL. Pod současným asistentem Jackem Capuanem zase působil mezi lety 2011 - 2017 v New Yorku.

Okolnosti se zdají být k Baileymu nakloněny. Pakliže na zkoušce uspěje, bude ho ve čtvrtek 26. října čekat emotivní návrat do UBS Areny.

