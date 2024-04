Boston pěti góly rozložil Toronto! Těsná bitva pro Carolinu

Play-off hned na začátek přineslo dva velice atraktivní zápasy. V tom úvodním po dramatickém průběhu slavila Carolina, v tom druhém po velmi dobrém výkonu uspěl Boston.

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

STAV SÉRIE: 1:0

Carolina se pořádně nadřela

Výborný vstup Hurricanes do utkání potvrdil ve druhé minutě Jevgenij Kuzněcov, jenž se postaral o úvodní gól letošního play-off. Islanders však brzy našli odpověď a od té doby se hrálo naprosto vyrovnané utkání, které se mohlo stočit na obě strany. Šťastnější nakonec byli domácí, které do vedení znovu posunul Stefan Noesen a v závěru definitivně rozhodl střelou do prázdné branky Martin Nečas.

Branky a nahrávky

2. Kuzněcov (Nečas, Skjei), 44. Noesen (Skjei, Kuzněcov), 59. Nečas (Pesce, Drury) – 9. MacLean (Lee, Romanov).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Semjon Varlamov (NYI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:25



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:05



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Kuzněcov (CAR) - 1+1

2. Frederik Andersen (CAR) - 34 zákroků

3. Brady Skjei (CAR) - 0+2

BOSTON BRUINS - TORONTO MAPLE LEAFS

5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

STAV SÉRIE: 1:0

Jednoznačná výhra Bruins

Bruins se prosadili hned ze své první střely na branku a dali tomuto utkání jednoznačný řád. Během druhé třetiny se domácí prosadili hned třikrát a dostali se do pohodlného vedení o čtyři branky. Na začátku třetí části dokázal snížit David Kämpf, střelou do prázdné branky uzavřel výsledek na 5:1 Trent Frederic.

Branky a nahrávky

3. Beecher (J. Boqvist, Maroon), 26. Carlo (DeBrusk, H. Lindholm), 36. DeBrusk, 38. DeBrusk (Marchand, McAvoy), 58. Frederic (Pastrňák) – 42. Kämpf (Dewar, Reaves).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 36 | Přesilová hra: 2/5 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 59:41

Ilja Samsonov (TOR) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 58:48



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:11

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:31

David Kämpf (TOR) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:09



Tři hvězdy utkání

1. Jeremy Swayman (BOS) - 35 zákroků

2. Jake DeBrusk (BOS) - 2+1

3. Charlie McAvoy (BOS) - 0+2

