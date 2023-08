My, šampioni (5. díl): Drtit soupeře? Ne, děkuji! O muži, co šokoval Pointova tátu

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Tentokrát je na řadě Adin Hill, překvapivý hrdina Vegas Golden Knights, jemuž bravurní výkony mezi třemi tyčemi vynesly dvouletou smlouvu téměř na 10 milionů dolarů.

Když si rutinérsky zalévá přes papírový filtr organickou kávu z Austrálie, vypadá i díky hustým vousům jako hipster z Letné.

Nenechte se zmást, tenhle čahoun pochází z kanadského Comoxu a živí se profesionálním hokejem.

Ještě donedávna o něm věděli spíš jen fajnšmekři, teď už ovšem zná jeho jméno široká hokejová veřejnost. Adin Hill byl během vyřazovacích bojů nepřehlédnutelný, a to nejen kvůli tomu, že měří bez čtyř čísel dva metry.

Byl to on, kdo od druhé rundy, kdy vystřídal zraněného krajana Laurenta Brossoita, jistil jízdu Zlatých rytířů. Kouč Bruce Cassidyho mu dal přednost před Jonathanem Quickem,a mazákem za zenitem.

A vedl si znamenitě! Jeho juniorského kouče Dereka Gustafssona to nepřekvapilo: "Umí chytit šanci za pačesy a vyniknout v důležitých zápasech. Ukazoval to jako teenager a potvrdil i v NHL."

A nejde jen o čísla (třeba epesní úspěšnost zákroků 93, 2 %). Kumpány poháněl jeho klid a sebejistota. Věděli, že se o něj mohou opřít. Jasně to demonstroval, třeba když vytáhl patrně nejlepší zákrok letošního play-off. Dal jím vzpomenout na rok 2018 a Bradena Holtbyho.

Ten tehdy hráčům Vegas radost sebral, Hill v nich naopak zlikvidováním obří šance Nicka Cousinse euforii vyvolal.

"Klouzal mimo správnou pozici, byl v úzkých, ale dokázal se ještě vybičovat a natáhl se po kotouči. V souvislosti s Holtbyho skokem je to neuvěřitelný příběh," smekl Henrik Lundqvist, gólmanská legenda toho času v roli televizního experta.

"Ten moment rozhodl zápas," pověděl po úvodním finále s floridskými Pantery Hillův spoluhráč Nicolas Roy. Na střídačce byl nečekaně hbitý brankář za hrdinu, jeho parťáci po famózním manévru s hokejkou povstali a oslavovali ho.

Koho vlastně?

Možná víte, že Hilla draftovala Arizona. U Kojotů se výrazněji neprosadil, byť už tam ukázal záblesky svého kumštu. Cale Makar by mohl vyprávět.

Jeho nejcennější památkou na tu dobu nejspíš bude zlatá medaile z MS 2021. Na šampionát do lotyšské RIgy odjel spolu s týmovým kolegou Darcym Kumperem a vrátil se jako mistr světa! Brzy poté po něm sáhli Žraloci ze San Jose.

Viděli v něm novou jedničku, borce, co bude kopií Pekky Rinneho, finské legendy nashvillských Predátorů. Obětovali za něj mimo jiné i Josefa Kořenáře. Figuru na to Hill měl, ale výkonnostně to nevyšlo. A tak se loni stal pojistkou Golden Knights pro všechny případy.

Vegas se moc a moc vyplatilo, že v době dlouhodobé absence Robina Lehnera klíčový post nepodcenila a k Brossoitovi s Loganem Thomsponem Hilla přivedlo. Stejně tak užitečné bylo, že při přestupové uzávěrce letos v březnu dorazil Quick.

Pro mladší maskované muže byl mentorem, vzorem, rádcem. "Choval se ke mně úplně fantasticky," děkoval mu, už coby šampion NHL, Hill, kterého charakterizuje především pracovitost a touha po sebezdokonalování.

Jeden příklad za všechny? Když dospíval, koučoval ho Grant Point, táta Braydena, superstar tampských Bolts. Ten jednoho dne nemohl uvěřit, když z telefonu uslyšel, že Hill chce jít chytat jinam. Že nebude pokračovat v mančaftu, co ve své soutěži totálně dominoval.

Proč? Hilla štvalo, že na něj létá málo kotoučů. Že si zachytá leda na tréninku. Nechtěl zakrnět. Na píli a preciznost spoléhá dodnes. Ostatně jeho spoluhráči během cesty za stříbrným pohárem říkali, že je jeho úspěch nepřekvapuje. Právě kvůli tomu, že viděli, jak dře.

Jak se soustředí na detaily, jak poctivě ke všemu přistupuje. Projevuje se to na ledě i kdekoliv jinde. Třeba když si vaří kafe.

