Němí svědci historie: Maple Leaf Gardens – navždycky vyprodáno!

Původní hokejové arény. Kdyby mohly mluvit, měly by zatraceně co vyprávět! Přihlížely rozmachu lední hry v Kanadě i USA. Vzdor době, ve které vznikaly, nabízely solidní komfort a tisíce míst k sezení. Dříve narození hokejisté si považují za čest, že zažili jejich atmosféru.

Potřebujeme něco většího!

Na počátku své existence používali Toronto Maple Leafs stánek Arena Gardens. Hala postavená už v roce 1912 pojala 7500 diváků. V roce 1930 rozhodl Conn Smythe, majitel slavného kanadského klubu, že je hala moc malá a rozhodl se pro stavbu větší a „působivější“.

Čtete správně, 7500 diváků bylo v roce 1930 v Kanadě na hokej málo.

Po pečlivém výběru koupil Smythe pozemek za pouhých 350 tisíc dolarů, tj. ekvivalent současných cca 6 miliónů. Halu s 12 473 místy k sezení, kam se včetně stání vešlo 14 550 diváků, navrhovala společnost Ross and MacDonald. Výstavba vyšla uprostřed světové hospodářské krize na 1,5 mil. dolarů, akcii jste si mohli koupit za 10 dolarů. Stavba vyrostla za neuvěřitelných pět měsíců!

K otevření došlo 12. listopadu 1931, domácí Javorové listy prohrály s Chicagem Black Hawks 1:2. Toronto Maple Leafs využívalo arénu v letech 1931-99. Spolu s nimi zde působilo několik basketbalových týmů, ten první těsně po válce.

Toronto Marlboros tady hráli juniorskou OHL, Toronto Toros tady v letech 1974-76 nabídli fanouškům WHA, někdejší konkurenci NHL. Hráčem Toros byl v té době také Václav Nedomanský, v sezóně 1975-76 dokonce s 98 body (56+42) nejproduktivnější hráč.

Hrál se tady futsal, lakros... Buffalo Braves si sem odskakovalo v sedmdesátých letech zahrát NBA. Když neměli volnou svou halu, prezentovali tady příležitostně špičkový basket i Toronto Raptors.

Sold out forever

O tom, jaký je v Torontu populární hokej, se vypráví a píšou legendy. Permanentky se tady prý dědily v rámci rodin z generace na generaci. Pokud byste se jí vzdali, už jste jí nezískali zpět. Fronta čekatelů byla nekonečná. Od roku 1946 do roku 1999 nezažili Maple Leafs, aby v téhle hale bylo při jejich zápasech jediné volné místo. Úctyhodný rekord napříč severoamerickými profi soutěžemi!

„Navštívit tu halu bylo požehnáním,“ vzpomínal kdysi Dave Lewis, někdejší asistent trenéra v Detroitu. „Nic se v té budově neměnilo. Přinášela tu samou mystiku. Naši hráči se chvěli vzrušením, když přijeli do Toronta. Každý to tam miloval.“

Na první Stanley Cup nečekali dlouho. Slavil se tu hned na konci první sezóny 1931-32. Třetí v historii klubu (předtím 1918 a 1922), první z jedenácti v kultovní hale. Toronto porazilo ve finále Rangers, pro které předtím Conn Smythe pracoval a neodcházel odtud v dobrém.

Pod slavným majitelem vyhráli v letech 1931-60 sedm Stanley Cupů. V roce 1961 prodal šestašedesátiletý Conn Smythe, veterán první i druhé světové války, většinu akcií vlastnickému triumvirátu svého syna Stafforda, Harolda Ballarda a Johna Bassetta.

Ti navýšili kapacitu míst k sezení, z velké části výměnou za užší sedačky, což přimělo Conna Smythe k ironické poznámce: „Vejde se do nich jen štíhlý mladík, dovolit si je může jen starý tlusťoch.“ Zmizel také velký portrét královny, která uvolnila další místa pro sedačky. Ballard prý na dotaz, proč byla podobizna odstraněna, odpověděl v duchu toho nejryzejšího podnikatelského pragmatismu: „Ona mě neplatí. Já platím jí. Krom toho, na jaké pozici taková královna může hrát?“

Jak se psala historie

V době, kdy vyloučení hráči seděli prakticky mezi diváky, se Maple Leaf Gardens stala v roce v listopadu 1963 první halou s oddělenými trestnými lavicemi. V roce 1966 nahradily nové digitální hodiny staré analogové. 7. února 1976 tady Darryl Sitler vytvořil zřejmě nepřekonatelný rekord, když při výhře 11:4 nad Bostonem zapsal 10 bodů (6+4). Nikdo další v historii ligy jich nemá za zápas víc než osm. Ani Gretzky, ani Lemieux.

Za dobu svého působení v Gardens vyhrály Javorové listy dohromady jedenáct Stanley Cupů. Poslední v roce 1967 je i posledním v historii klubu. V roce 1934 se tady konala první neoficiální NHL All Star Game, šlo o benefici pro útočníka Leafs Ace Baileyho, který kvůli vážnému zranění hlavy ukončil kariéru. Toronto u té příležitosti vyřadilo Bailyho dres s číslem 6. Bylo to první vyřazené číslo v NHL. Skutečně první oficiální NHL All Star Game, začátek každoroční tradice, se konal v říjnu 1947 také v Maple Leaf Gardens.

Torontská aréna hostila v dubnu 1957 také jeden z mála koncertů Elvise Presleyho mimo USA. O důvodech, proč Presley nekoncertoval v Evropě, se odjakživa vedly spekulace. Ve skutečnosti to mělo jediný důvod – jeho falešný agent bez papírů se bál vycestovat mimo Severní Ameriku. Kanada byla drobnou výjimkou z tohoto pravidla. V roce 1972 hostila Maple Leaf Gardens také zápas Série století mezi Kanadou o Sovětským svazem, domácí vyhráli 4:1.

Bylo by nefér nezmínit ještě jedno jméno. Při vší úctě k těm několika dalším, Paul Morris byl hlasem téhle haly, jeho specifický projev by si zasloužil obchodní známku. Nedělal zkratky. Když oznamoval vyloučení, bral to hezky popořádku a kompletně. Pokud to znamenalo, že po hromadné bitce oznamoval haldu trestů, činil tak klidně a rozvážně třeba dvacet minut. Ať se hrála předsezónní exhibice nebo finále Stanley Cupu, jeho hlas byl vždycky stejně klidný.

Potřebujeme něco lepšího!

Každý příběh jednou končí. Historie kultovní Maple Leaf Gardens se uzavřela v roce 1999, kdy se hokejoví Maple Leafs a basketbaloví Raptors přestěhovali do nového Air Canada Centera.

Původní hala zůstala téměř deset let prázdná. Majitelé se jí báli prodat ve strachu, aby nekonkurovala nové hale. Na jejich obhajobu ovšem dodejme, že také nechtěli následovat příkladu unáhlených prodejů či demolicí v Montrealu, Bostonu nebo Chicagu.

V roce 2009 se tak obrovská budova přeci jen probudila k životu. Po prodeji došlo k její rekonstrukci. Ve spodním patře vznikly víceúčelové komerční prostory, ve vrchním patře je pod hlavičkou Toronto Metropolitan Univerzity menší ledová plocha.

Kapacita Maple Leaf Gardens pro hokej:

1931-40 – 12 473 (14 550 včetně míst k stání)

1968-81 – 16 316

1994-96 – 15 646

Vyřazená čísla:

#5 Bill Barilko

#6 Ace Bailey

#99 Wayne Gretzky

