Padne král rozšiřovacích draftů? Legendu Tampy naháněli Zlatí rytíři, na řadě jsou Kraken

Byla to senzace. Prvotřídní. Po dlouhých měsících, kdy se Brian Bradley trápil v Torontu, si kanadského forvarda vybrala Tampa Bay. A on poté dal první domácí gól Bolts a v premiérové sezoně uchvátil 86 body! Tehdejší generální manažer Phil Esposito se nemýlil, když věřil, že Bradley naváže na obstojné výkony z Vancouveru. Tvořivý borec se svižnou střelou zápěstím předčil veškerá očekávání, své osobní rekordy překonal o 23 gólů a 15 asistencí a dokonce si zasloužil nominaci do All-Star Game!

Když se mluví o mimořádně povedených výběrech v rozšiřovacích draftech, často padá jméno Marca-André Fleuryho.

Nepochybně šlo od Golden Knights o skvělou trefu. Vegas získalo velkou rybu, tvář na billboardy, týmového borce a hlavně vynikajícího gólmana. Co když se ale budeme bavit o hráčích do pole?

Mnozí rádi připomenou výtečnou produktivitu Davida Perrona (66) nebo Jonathana Marchessaulta (75) hned po příchodu do města hříchu. Nebo gólovou explozi Williama Karlssona.

Ten měl před štací v nevadské poušti coby střelecké maximum devět přesných zásahů. Ve Vegas se ovšem uvedl 43 trefami a vystřelil mezi ligové hvězdy. Ani jeho bodový součet ovšem v prvním ročníku nestačil na Bradleyho.

Karlsson se zastavil na 78 brankách a nahrávkách. Obdivuhodný počin, přesto podle statistik zveřejněných NHL.com už 28 let ční nade všemi člen tampské sportovní síně slávy.

Bradley je zkrátka ofenzivním králem rozšiřovacího draftu. "To, že si mě vybrali Lightning, jsem bral jako ohromnou příležitost. Jako šanci restartovat svou kariéru a nasměrovat ji správným směrem," vzpomíná.

"V Torontu mi to nevyšlo tak, jak jsem si představoval, a byl jsem Tampě moc vděčný za to, že si mě vzala. Věřil jsem, že dostanu dost prostoru na ledě," dodává. Stalo se. A Bradley se odvděčil náramnými výkony.

Podívejte se na akce Briana Bradleyho:

Na jihu USA nakonec odehrál 328 zápasů a připsal si rovné tři stovky mačů. Dvakrát si zahrál v Utkání hvězd (byl prvním hráčem Bolts, jemuž se té pocty dostalo), prožil nejlepší časy své kariéry.

Najde se mezi borci, které čerstvě draftoval Seattle někdo, kdo překoná jeho úchvatnou debutovou sezonu? 86 bodů je laťka visící proklatě vysoko, obzvlášť když uvážíme, že už se dávno nepíše rok 1992.

Krakeni jistojistě budou spoléhat na ofenzívní um Jordana Eberleho. Bude hrát spousty minut, nejspíš ho budeme pravidelně vídat v elitním přesilovkovém komandu. Jeho osobní rekord? 76 bodů.

Yanniho Gourdeho zbrzdí operace ramena, i od něj se ovšem čekají góly a asistence. Má za sebou ročníky s 22 a 25 trefami, proč by nemohl napodobit Bradleyho a Karlssonovu kanonýrskou erupci?

Server NBC Sports varuje, že bychom od Seattlu nějaké gólové hody čekat neměli. Alespoň ne v tuto chvíli. Soupiska vypadá všelijak a generální manažer Ron Francis ji jistě bude ještě ladit.

Důvěra od ligového nováčka, nadšení a euforie ovšem umí udělat divy. Vegas dostaly rovnou do finále Stanley Cupu, Florida se probila stejně daleko ve své třetí sezoně.

Samozřejmě i díky nečekaným výkonům od podceňovaných borců, které kluby sehnaly v rozšiřovacích draftech. Seattle nepochybně doufá, že najde své komety. Mohl by mezi ně patřit Colin Blackwell.

Blackwell dal letos za 47 zápasů 12 branek. Dejte mu více volnosti a třeba svou produktivitu ještě vyšroubuje výš. Pak jsou tu Seveřané Joonas Donskoi s Callem Järnkrokem.

Půjdou v Karlssonových stopách? A najde Bradley přemožitele? I to jsou otázky, kvůli kterým se vyplatí Kraken sledovat.

