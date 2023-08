My, šampioni (7. díl): Z Lotyšska pro pohár! Kdo měl Crosbyho školu?

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Dnes si počtete o plejerovi, u kterého vás nejspíš překvapí už samotná národnost. Nebo jste věděli, že Teddy Blueger je Lotyš?

Byla to náhoda.

S rodiči zrovna vybíral, kam do Spojených států se od Baltu přesune, aby měl co nejlepší podmínky pro svůj hokejový rozvoj.

Uvažovali nad New Yorkem.

V televizi ovšem běžel záznam zápasu Pittsburghu s Minnesotou a Sidney Crosby, tou dobou nejlepší hokejista planety, v medailonku zavzpomínal na své časy v Shattuck St. Mary’s Prep School.

Bylo rozhodnuto.

Blueger, v originále Teodors Blugers, poté dostal Crosbyho školu i osobně. To když se šest lest po draftu (vybrán byl v roce 2012 jako celková dvaapadesátka) prosadil do hlavního kádru Pens.

Kolik znáte hráčů, co dali v NHL gól při dvojnásobném oslabení?

Mezitím stihl vystudovat sportovní management a získat z něj univerzitní titul.

U Tučnáků pak ještě letos na jaře plnil roli centra v bottom six, tedy ve třetí, případně čtvrté pětce. Vynikal především v bránění, má všetečnou hokejku a ruce všude. Krajan Elvis Merzlikins, co čape za Columbus, ho kvůli tomu přirovnával k chobotnici.

Jenže tehdejší GM Ron Hextall se rozhodl, že právě Blueger bude jedním z obětních beránků při snaze vylepšit kádr a zmaximalizovat šance na postup do play-off.

Výsledek?

Mikael Granlund, který de facto zaujal Bluegerovo místo a měl být zásadním „upgradem“, vyhořel.

Bez milosti. Když Merzlikins chválí Bluegera, ví o čem mluví:

Dvojnásobný mistr světa a autor jednoho z nejpamátnějších gólů hokejové historie se v této sezoně nepotkal s formou a neodvrátil pittsburský krach. Penguins přišli o svou rekordní sérii postupů do vyřazovacích bojů.

Zato Blueger došel s Vegas až na vrchol!

Je to chytrý a pracovitý hráč, hodí se do každé herní situace, excelentní při oslabení. V Lotyšsku si ho nadmíru považují, ostatně coby kapitán vedl pobaltskou zemi v poslední olympijské kvalifikace.

Má pověst knihomola, libuje si v biografiích, ale nepohrdne ani jinými žánry, třeba bichlemi o psychologii.

Takhle všudybyl Blueger skóroval proti Dallas Stars:

K hokeji ho přivedl táta Valentins, bývalý generální manažer lotyšské dvacítky.

To vše ale už moc fanoušky Vegas nebere.

Golden Knights se s Bluegerem rozloučili, nově bude jejich soupeřem v Západní konferenci, 7. července se dohodl na ročním kontraktu s Vancouverem.

U Canucks bude pátým Lotyšem v historii, v kabině navíc potká krajana - brankáře Arturse Silovse. Rozepíše další kapitolu své kariéry.

Tu kratičkou, co napsal u Zlatých rytířů, postříbřil. Čítala dohromady 24 mačů, 18 v základní části a šest v play-off. Říkáte si, jak to mohlo stačit na vyrytí jména na Stanley Cup?

Nestačilo. Vegas požádalo o výjimku. Tolik si kouč Bruce Cassidy a spol. cenili jeho přínosu. To mluví za vše.

