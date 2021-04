VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Evropané dobývají NHL! Jágr s Haškem jsou za Slováky, z Irbeho je Rus

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každou sobotu vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

Do NHL pronikají už od šedesátých let, od dob Švéda Ulfa Sternera.

Svými jmény lámou jazyky zámořským komentátorům. Mezi mantinely přináší nápaditost, šikovnost, smysl pro kombinaci, ladné bruslení i prostou jinakost. Umí zvednout diváky ze sedadel, mnozí z nich vynikají nad domácími borci.

Evropané.

Plnou silou zasáhla vlna hokejových machrů ze starého kontinentu NHL v devadesátkách. Právě tehdy se Evropa ve jménu svobody rozdrobila, rozpadl se Sovětský svaz, Jugoslávie i Československo.

A právě tehdy její vyslanci začali ve velkém sklízet ty nejprestižnější trofeje.

V roce 1992 se radoval Pavel Bure z Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, o rok později ho napodobil Fin Teemu Selänne. Bureho krajan Sergej Fjodorov se zase v devadesátém čtvrtém stal ligovým MVP a bral Hartovu trofej.

Dominika Haška v polovině devadesátek dvakrát po sobě zvolili králem gólmanů. "Ne, abys svůj proslov zase natahoval," kladli "Hašanovi" na srdce organizátoři, když si podruhé přebíral Vezinu.

Psal se rok 1995 a Jaromír Jágr pózoval se svou první Art Ross Trophy. Na ledě tou dobou excelovaly zástupy dalších Evropanů, třeba Alexej Žamnov, Mats Sundin, Robert Reichel nebo Nicklas Lidström.

Ideální příležitost pro vydání série hokejových karet, kde budou hrát Evropané prim, co říkáte? Doktora Briana H. Price k tomu kroku dohnala jiná věc. Po ukončení spolupráce se světoznámým výrobcem Upper Deck se snažil na vlastní pěst udržet při životě značku Parkhurst.

Značku, co psala dějiny sběratelství. Už v padesátkách dělala radost především dětem svým osvědčeným receptem - žvýkačkou s přibalenými kartičkami. Přesně takhle spatřily světlo světa nováčkovské karty Gordieho Howea nebo Maurice Richarda.

Price přidal do historie značky tuze zajímavou kapitolu.

Vydal ambiciózní sérii s názvem Parkhurst International a to pouze na evropských trzích. Balíčky s pestrobarevnými kartami, s designem naprosto vymykajícím se tomu, co sběratelé do té doby viděli, zaplavily trafiky.

Čeští kluci a holky si přišli na své, našli v nich třeba Martina Straku za NY Islanders nebo nováčkovské kousky Petra Sýkory či Zdeňka Nedvěda. Tahákem ovšem byly dvě superhvězdy. Jágra a Haška chtěl každý.

A to třeba na kouzelném setu International Influence, jednom ze dvou zaměřených na Evropany. Pozadí tvořila část starého kontinentu, na ní byla umístěna vlajka hráčovy vlasti a také jeho fotografie.

Krásný nápad se v několika případech lehce zvrtl. Děti i dospělí kroutili nevěřícně hlavami, když se jim dostaly do rukou právě Haškovy a Jágrovy karty. Byla totiž na nich slovenská vlajka.

Vzhledem ke společným dějinám se dalo pochopit, když měl slovenský hokejista jako rodiště uvedeno na zadní straně karty Česko a obráceně, ale pomotat vlajky? To by Sheldon Cooper v seriálu Fun with Flags rozhodně nedopustil.

Kam až autorova pamět sahá, nic takového víckrát na kartách neviděl (jediným podobným případem může být prohození barev na české vlajce v sérii Wien 96). Priceho neznalost geografických reálií pak potvrdila karta Arturse Irbeho.

Osvalený gólman sice kdysi chytával za Sovětský svaz, ale s vlajkou Ruska měl spojený spíš odpor než sympatie. Po rozpadu chátrajícího kolosu rodák z Rigy hrdě reprezentoval Lotyšsko.

Toliko k lekci ze zeměpisu. Nemělo by totiž zapadnout, že celá série i onen set Internacional Influence byl od Price, až na drobná přehlédnutí, báječný počin. Dnes se řadí mezi kultovní záležitosti a pro mnohé sběratele je zdrojem krásných vzpomínek.

Třeba na to, jak z karet Internacional Influence díky promyšlenému detailu mohli složit celou mapu Evropy. Nebo na smaragdově zelené paralelní verze, které úchvatně pracovaly s typickou barvou pro značku Parkhurst.

Těch pár přešlapů možná paradoxně způsobilo, že se série ještě hlouběji zaryla sběratelům pod kůži.

Ano, Hašek a Jágr coby Slováci možná někoho pobouří, ale především jde o připomínku toho, jak překotné bylo "stěhování národů" do NHL a jak zásadně se Evropa na začátku devadesátých let proměnila.

Navrch se v časech, kdy Česko i Slovensko vyklízejí v mezinárodních hokeji pozici, vynoří i myšlenka na společný národní tým. Jaké by to na ledě bylo, kdyby se obě země nerozdělily a šly dál stejnou cestou. Pro fanoušky kontrafaktuální historie vděčné téma.

A pro hokejové nadšence také. Jen si představte repre s Haškem, Jágrem, Reichelem, Strakou, Mirem Šatanem, Žigmundem Pálffym, Mariánem Hossou, Zdenem Chárou a dalšími. Svého času by nejspíš neměla sobě rovnou.

I takové idee rozehrává drobná mýlka zvěčněná na hokejových kartách. A také v tom je je krása hobby, kterému se autor seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET věnuje přes 20 let. Od dob, kdy Hašek s Jágrem převzali nadvládu nad NHL.

V seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET vyšlo:

1. díl: Když šestiletý Kane jásal nad uměním Dominatora a gólem Šmehlíka

2. díl: Zázračný Kanaďan málem Králem, rebel se obrátil na Nejvyšší soud USA

3. díl: Proč německý obr Kölzig pózoval ve výstroji s hot dogem?

4. díl: Jak překonat Haška a zastavit Jágra? Své tipy prozrazuje Messier

5. díl: Životní zásah! Cujo zvrátil barbarskou bitvu, Hitchcock měl noční můry

6. díl: Moment, co nasměroval Dallas ke Stanley Cupu. Hvězdy draftují Iginlu

7. díl: Gól za 30 dolarů! Fascinující podívaná, jak Lafrenière dobývá NHL i peněženky

8.díl: Jedinečný závod Tučňáků! Jágr skvostnou kličkou dohání Lemieuxe

9.díl: Nosorožec, mrkev a kanonýr. Jak vznikl Ciccarelliho legendární snímek?

10. díl: Brodeurovi se zbortily sny. Proč Roye rekordní trofej nezajímá?

11. díl: Z brankáře funkcionářem? O přestupu, co zůstal jen na papíře

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+