My, šampioni (9. díl): Vysmál se Domimu, vyřadil Nurse, vytočil Tkachuka

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Dnešní zastavení bude o borci, co nejspíš ležel soupeřům Vegas Golden Knights nejvíc v žaludku. O Nicolasi Hagueovi, samozřejmě.

Je to unikát.

A zároveň další doklad toho, že vegaská cesta ke Stanley Cupu byla dlážděna s obrovskou porcí pečlivosti a preciznosti. Nepodcenit žádný detail, naopak udělat vše pro kýžený cíl.

O čem je řeč?

Že by o tom, jak generální manažer Kelly McCrimmon angažoval hned dva gólmany jako pojistku pro případ zdravotních trablů či poklesu formy? Nebo o tom, jak přivedl při přestupové uzávěrce centra navíc, aby ještě rozšířil paletu pro kouče Bruce Cassidyho?

Ne, tentokrát nepůjde o trejdy.

Onou jedinečností je defenzivní pár ve složení Zach Whitecloud, Nicolas Hauge.

Nestává se totiž, abyste měli stabilní třetí obrannou dvojici. Aby byla dokonce tou nejstabilnější ve vašem kádru. Je to zpravidla tandem, do kterého se sáhne, aby se vyzkoušel někdo nový, nadějný, třeba povolaný z farmy.

Jenže "Bílý obláček" s téměř dvoumetrovým kolosem byli záměrně ponecháváni spolu. Tak, aby se dokonale sehráli, aby z postů, co běžně bývají slabinou každého mančaftu, udělali přednost.

Zlatí rytíři si souhru Whiteclouda s Haguem pěstovali s puntičkářským přístupem. Nechávali je spolu nastupovat na farmě, kde z obou Kanaďanů často byli spolubydlící na hotelech. Prošlapávali si cestu do NHL bok po boku.

"Víme, co jeden od druhého očekávat. A umíme si vzájemně vyčinit ohledně naší hry," popisuje chemii s Haguem Whitecloud.

Jsou to prakticky vrstevníci, a tak vedle sebe dospívali. Na ledě i mimo něj.

"Byli jsme ve stejné situaci... Byť to možná bude znít banálně, najednou jsme měli každodenní povinnosti. Řešili jsme to, že si musíme vyprat, přichystat večeři. Už to nebylo tak jako doma, kdy přijdete ke stolu a máte na něm jídlo."

Chodili spolu na obědy, doteď se rádi utkávají na golfovém hřišti. A z jejich přítelkyň jsou velké kamarádky.

Silné pouto si vytvořili Hauge s Whitecloudem jak v osobním, tak profesním životě. A Vegas z toho těžilo.

"Oni jsou zásadním důvodem, proč jsme až ve finále Stanley Cupu. Dávají nám tu výsadu, že můžeme rozložit síly a nemusíme v defenzívě stát na dvou hráčích," pochvaloval si pro The Athletic Cassidy.

V NHL spolu odehráli už přes 1600 minut a analytické údaje ukazují, že co se týče bránění, jsou znamenití.

Ať už ale vypíchnete o Haugeovi cokoliv jiného, vždy fanouškům NHL vyvstane na mysli především jedna vzpomínka.

Nebo lépe řečeno jeden druh vzpomínek.

Jsou totiž jako přes kopírák.

Na to, jak čahoun s prořízlými ústy vytáčel protivníky.

Max Domi ve finále Západní konferece chtěl i přes výškový handicap Haugeovi namlátit. Natahoval se po něm marně a Hauge se mu vysmál do obličeje. Horkokrevného syna bitkařské legendy to dopálilo.

Mimochodem, o tom, jakým trnem byl v očích protivníků, svědčí i fakt, že na Haugeho byly pískány v konferenčním finále tři fauly – žádný jiný borec jich nevybojoval víc.

A rozhodně to nebylo tím, že by se dostával do vyložených šancí a dallaští Stars museli tahat za záchrannou brzdu. To ne, prostě je štval.

O sérii dřív se Hauge postaral o to, že Darnell Nurse vypadl z edmontonské sestavy. Opora Oilers totiž v závěru jednoho z duelů neudržela nervy na uzdě a rozpoutala bitku s důrazným, na hraně pravidel hrajícím sokem.

Vyfasovala stopku na jeden mač.

A svou "oběť" si našel Hauge i v bitvě s floridskými Pantery. Oprášil spory z minulosti Mattem Tkachukem a opakovaně ho vyprovokoval.

„Snažím se ve vyhrocených chvílích nereagovat. Prostě schytám par rán, ale klíčové je zůstat disciplinovaný a nenechat se vyloučit,“ líčí svůj svérázný, leč efektivní způsob, jak oslabuje rivaly, případně odvádí jejich pozornost od hokeje.

Čtyřiadvacetiletý borec patrně bude mezi nejvíce nenáviděnými plejery v celé lize. Že by mu to vadilo? Pranic! Vždyť poté co s Whitecloudem dobyli Calder Cup pro vítěze AHL, jsou z obou i šampioni NHL.

