CAMPEONES (9. díl): Jako slepý silák, co zbořil Filištínským chrám

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Tentokrát je řeč o Stevenu Lorentzovi.

Když se narodíte ve Waterloo, byť v tom kanadském, musí to být kumšt něco vyhrát.

Lorentzovi se povedlo dosáhnout na triumf z těch nejvěhlasnějších. Minimálně ve světě sportu. S Panthers získal Stanley Cup a pro statisícové město pojmenované po dějišti Napoleonovy osudné porážky se stal gerojem.

"Jsem ohromně vděčná, že mohu Stevena doma ve Waterloo přivítat jako vítěze Stanley Cupu. Je pro naši komunitu hrdinou," smekla před ním starostka Dorothy McCabeová.

V každé ruce jeden Olejář

Mužem, v jehož silách jsou heroické skutky, byl Lorentz, v jeden konkrétní okamžik, i pro správce populárního blogu ArtButMakeItSports.

V čem příspěvky, na které číhá na půl milionu sledujících, spočívají? Zachycují scény ze stadionů, které připomínají umělecká díla. Tu méně známá, tu vyložené majstrštyky.

Lorentz se během finále proti edmontonským Olejářům postaral o moment, který správci ArtButMakeItSports připomněl obraz Samson bourající sloupy od francouzského malíře Jamese Tissota.

Na přelomu 19. století a zároveň na sklonku svého života Tissot zachytil oslepeného biblického siláka, kterak se nechává zavést ke sloupům filištínského chrámu a mocnými údery je bourá. Pod troskami pak nalezne smrt mnoho jeho nepřátel.

Lorentz se v úvodním finálovém zápase nenatáhl po sloupech, ale po soupeřích. Držel Bretta Kulaka s Philipem Brobergem.

"Je to vtipné," pobavila ho pak podobnost s obrazem.

Se Samsonem má samozřejmě jasné pojítko. Svaly. Důraz a tvrdost, to jsou klíčové vlastnosti, proč Lorentze chcete na soupisce, respektive na ledové ploše.

Ne že by nic dalšího nesvedl, má za sebou i desetigólovou sezonu, jeho úkoly jsou ale jasné. Dostat se protivníkům pod kůži, dohrávat je, bořit.

Mimochodem, tažený byl ve stejném draftu jako Connor McDavid, jen o 185 pozic později. V sedmém kole. Z kanadských vrstevníků ale mohl letos slavit jen jeden. A dočkal se ten, co v NHL už vystřídal tři kabiny.

Začínal v Carolině, od Hurikánů se předloni stěhoval do San Jose a po roce v barvách Žraloků zamířil výměnou za Anthonyho Duclaira spolu s výběrem v pátém kole draftu 2025 ke Cats.

Ten, co pomáhal Bobrovskému

V play-off nastupoval častěji než v základní části, během té hned 44krát skončil jako zdravý náhradník. Přesto byl, přinejmenším pro ruského gólmana Sergeje Bobrovského, zásadní figurou.

To Lorentz ho při každém rozbruslení a tréninku rozchytával. A to, prosím, Bobrovskij, známý tréninkový fanatik, je zvyklý začínat dříve a končit později než všichni ostatní.

"Hodně na něj spoléhám a jsem mu vděčný za to, že každý den chodí před ostatními a střílí na mě. Možná to pro něj je tak trochu nuda, ale já si moc vážím, že to pro mě dělá," říkal "Bob" uznale.

Lorentz se nenudil, naopak bral jako výsadu, že může pravidelně pálit na elitního brankáře. A že se k němu Bobrovskij chová jako ke starému známému. Vřele, bez povýšenosti.

Možná to Lorentzovi "helflo" ve vyřazovacích bojích, dvakrát skóroval!

"Nikdy jsem nebyl z těch, co si můžou dovolit zvolnit. Nebyl jsem jednička draftu, někdo, komu bylo naděleno talentu požehnaně. Ale zakousl jsem se a makal, vydřel jsem si to. Na to jsem pyšný. A věřím, že ať už zrovna jsem v sestavě, nebo sedím, mohu týmu nějak pomoci," říkal po jedné ze svých tref.

Shrnoval tak svůj přístup k hokeji, za každé situace se snažil zůstat pozitivně naladěný. "Když nehraju, jsem největší fanoušek kluků," pověděl.

Poté, co v sezoně 2022/23 odehrál 80 mačů, mohl zahořknout. Nestalo se.

Respektoval "hloubku" kádru, velkou konkurenci, Byl ready kdykoliv naskočit, s úsměvem na sobě dřel, pomáhal Bobrovskému. Zvládl v základní části 38 mačů, 16krát si zahrál v play-off. A odměnou mu je jméno vyryté na stříbrném poháru.

Druhé kolektivní trofeji, co mezi profíky vyhrál. V AHL dobyl před časem Calder Cup. I přes původ ve Waterloo.

