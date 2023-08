My, šampioni (10. díl): Slavit s dětmi? Pro zhrzenou legendu ten nejsladší pocit!

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Tentokrát u Jonathana Quicka, prvního gólmana v amerických dějinách, co třikrát získal Stanley Cup.

Když se Quicka zeptáte, čeho si ve svém životě nejvíc považuje, vyhrkne: "Jsem hrdý táta dvou dětí."

Je rodinným typem, milujícím otcem.

Když za ním dcerka Madison a synek Carter vběhli na ledovou plochu po pátém finále s floridskými Pantery, oči se mu leskly slzami. Byl dojatý, prožíval mimořádně emotivní chvíle. Vždyť v jednu chvíli mu připadalo, že horší snad už sezona 2022/23 být nemůže.

Asi tušíte, o jaký moment jde.

1. března 2023 přišel blesk z čistého nebe. Quick, milovaná klubová legenda, byl vytrejdován! Co hůř, Kings, kterým vychytal dva Stanley Cupy, poslali "Quickieho" do Columbusu. Do mančaftu bez ambicí, Blue Jackets už sezonu jen dohrávali.

"Vůbec jsem to nečekal," poveděl po přestupu. "Bylo to pro mě velké zklamání, žil jsem v představě, že v LA dohraju kariéru a vychovám děti," dodal.

Pro Quicka přišlo jen o den později vysvobození.

To když na něj ukázal GM Vegas Kelly McCrimmon. Sháněl pojistku pro případ, že se prohloubí trable z gólmany, co Zlaté rytíře pronásledovaly.

Byl to mimořádně pikantní manévr. Vždyť vítěze Conn Smythe Trophy z roku 2012 vrátil do Pacifické divize. Quick se náhle stal přímým konkurentem Králů.

Pohled na něj ve zbroji Golden Knights působil nepatřičně, prazvláštně. Ale Quick vše bral jako novou výzvu, nadchlo ho, že se přesunul na adresu, kde se to vážně myslí s útokem na Stanley Cup.

Pákrát si začapal, dokonce se blýskl čistým kontem, ale návrat uzdraveného Laurenta Brossoita ho odstavil na vedlejší kolej. Do play-off šel Quick jako trojka.

Pak ovšem Brossoit utrpěl další zranění, do klece šel Adin Hill a Quick se posunul na střídačku. "Je to senzační protáhnout si zase jednou sezonu až do června," říkal spokojeně, zatímco si Hill pochvaloval jeho rady, tipy a mentorství.

"Je neuvěřitelný, chová se ke mně úžasně," smekl před Quickem. "Patří k našim nejpracovitějším klukům," přidal chválu i kouč Bruce Cassidy.

A jelikož Quick vydržel na střídačce i ve finále, získal automatický nárok na vyrytí jména na stříbrný pohár. Figuruje tam už třikrát! I to s ním Carter s Madison oslavili přímo na ledě T-Mobile Areny. Bylo to na kapesníček, prvotřídní doják.

Quick poté mohl bez výčitek ukončit kariéru.

Místo toho našel další flek: rozhodl se vrátit poblíž místu, kde se narodil on i jeho paní. Přijal skromnou smlouvu od newyorských Rangers s vidinou, že pro tradiční klub urve pár výher a třeba pomůže k zisku "starého křapáče".

Kdysi vyrůstal jako fanda Blueshirts, teď si na Manhattanu zachytá. A jak sám říká, věří, že se v pulsující metropoli bude líbit i jeho dětem.

Seriál My, šampioni:

9. díl: Vysmál se Domimu, vyřadil Nurse, vytočil Tkachuka

8. díl: Z dělníka hvězdou! Stanley Cup naháněl na wakeboardu

7. díl: Z Lotyšska pro pohár! Kdo měl Crosbyho školu?

6. díl: Nosit céčko se vyplatí! Farmář našel Stanley Cup

5. díl: Drtit soupeře? Ne, děkuji! O muži, co šokoval Pointova tátu

4. díl: Cestu lemují zlámané kosti. Stupidní, nebo hrdinský přístup?

3. díl: Tohle jméno? Dobré leda tak pro toaletní papír!

2. díl: Není Barbie jako Barbie. Gudas by mohl vyprávět!

1. díl: Dárek z Floridy, co se stal jazýčkem na vahách

