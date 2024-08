CAMPEONES (10. díl): Ztracený syn se stal zachráncem. A doživotním Panterem?

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Na řadě je Dmitrij Kulikov.

"Mám tady rozdělanou práci."

"Chtěl bych tu zůstat co nejdéle, jsem tady doma."

Toť dvě věty, které prohodil Kulikov, když se loni vrátil na Floridu. Coby ztracený syn. Po sedmiletém bloudění po sedmero klubech, mezi nimiž nechyběl ani Edmonton. Podepsal skromnou smlouvu na milion dolarů.

Obojí si teď může odškrtnout, během jediného týdne dobyl Stanley Cup a také připojil svůj autogram pod čtyřletý (!) kontrakt.

"Vždycky jsem byl v srdci Panterem," je nadšený.

Bez Jágra, Luonga i skákající pumy

Když v roce 2016 odcházel, byla to jiná organizace. A nejen kvůli tomu, že Florida v logu tehdy měla rozpustile pestrobarevnou skákající pumu a ne dospělejší, kořist vyhlížející šelmu.

Současný mančaft byl teprve v zárodku, v kleci se oháněl nynější funkcionář Roberto Luongo, bodování ovládl Jaromír Jágr, do rolí tahounů dorůstali Aaron Ekblad se Sašou Barkovem.

Výsledkově se po letech bídy Cats zvedali, ale situace byla ještě na hony vzdálená současnosti, kdy se Barkov a spol. řadí k ligovým dravcům a patří mezi naprostou špičku.

A také díky klíčovému zákroku Kulikova se mohou honosit premiérovým ziskem stříbrného poháru.

Vybavíte si ten moment?

Kulikov se natáhl jako štír, ostatně v takovém znamení se narodil, a v posledním zlomku sekundy odpálil před Olejářem Dylanem Hollowayem kotouč od odkryté branky Panthers.

Poslal ho za floridskou klec a o 12 sekund později skóroval Sam Reinhart. Jak se později ukázalo, byl to vítězný gól celého finále.

Kulikov u něj bral druhou asistenci.

"Neskutečný manévr," chválil ho posléze kapitán Barkov. "Nepřekvapilo mě, že nás podržel právě on, patří k našim nejlepším hráčům," přidal se Sam Bennett.

"Všechno se seběhlo tak rychle... Vykulil se přede mnou puk, díval jsem se na něj, zezadu do mě strkal Holloway... Prostě jsem ho odpálil," sypal ze sebe Kulikov, už jako čerstvý mistr NHL.

"Je to něco nepopsatelného. Když zvednete tu trofej na hlavu, spadne z vás veškerá tíha," rozplýval se.

S hokejovým grálem jásal jako pátý.

Po Barkovovi, Sergeji Bobrovském, Kyleu Okposovi a Oliveru-Ekmanu Larssonovi, svému parťákovi ze třetího obranného páru. Teď už bývalému.

Na ledě Kulikov křepčil s dcerkou Eveline, synkem Maxtonem i švédskou manželkou Emelie. “Je úžasné vyhrát s touhle partou a slavit přímo na ledě s rodinou,” pochvaloval si.

A náramně se bavil I při následných týmových oslavách. Nadšený dav bouřil, když před ním Kulikov pumpoval se Stanley Cupem, zatímco se mu na krku houpal řetěz s kočkovitou šelmou.

Že nikdy zcela nenaplnil svůj potenciál celkové čtrnáctky draftu?

To v tu chvíli nikoho nezajímalo. Odpuštěno.

Shledání s OELem i Mauricem

Mimochodem, v roce 2009 byl v prvním kole draftován (jako šestka) také OEL. Dva borci v Kristových letech spolu v sezoně 2023/24 utvořili kvalitní, jistý pár.

A vychutnali si renesanci kariér.

Kulikov se teprve podruhé za devět let dostal na 20 bodů, kouč Paul Maurice na něj nejvíce spoléhal ve chvílích, kdy se musel obejít bez Ekblada či Brandina Montoura. Navázali na časy, kdy Kulikov hrál za Winnipeg a Maurice Jets trénoval.

Nechtěl od něj kouzla. Ale obětavost. Tvrdost. A spolehlivost.

Dočkal se (byť ten důraz byl sem tam za hranou pravidel). Sázet na něj chce i dál. Patrně do konce Kulikovovy zámořské hokejové pouti.

Vždyť má “Kuly” s Cats čerstvě podepsáno až do sedmatřiceti, což je asi nejlepší doklad toho, jak si GM Bill Zito ruského zadáka považuje.

Kulikov by možná jinde dostal více peněz, ale on chtěl zůstat na Floridě. Doma. Trávil tam každé léto, ve “Slunečném státu” se cítí skvěle, vítaný, součástí komunity.

Jedna ukázka za všechny?

Než po oněch sedmi letech naskočil za Cats do soutěžního mače, otevřel v jedné z floridských knihoven knížku Get on the Ice, Mo! a četl na klubové akci 50, 60 dětem. Klukům a holkám pak dobrou čtvrthodinu odpovídal na dotazy.

“Upadl si někdy na ledě a zlomil sis kost?” zněl jeden z nich. “Kost jsem si na ledě zlomil, ale ne pádem, dostal jsem pukem,” ukojil dětskou zvídavost.

V půlce léta, v době, kdy si mohl užívat volna. Místo bažanta, zelenáče, na které takové úkoly zpravidla padají. I to je Kulikov. Rodinný typ mimo arény, nekompromisní buldok mezi mantinely.

