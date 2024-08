CAMPEONES (11. díl): Zitův starý známý, kat přesilovek. Chlebíčky vyměnil za drinky

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Zaostřeno na Kevina Stenlunda.

Kapitán natřený nazlato, s lahví šampaňského v ruce.

A vedle něj? Tehdy dvacetiletý Kevin Stenlund. Se širokým úsměvem, „lahváčem“ a těsně před podpisem nováčkovské smlouvy od Modrokabátníků z Columbusu.

Oba ve zlaté helmě, neodmyslitelné součásti mistrovských oslav ve Švédsku.

Psal se rok 2017 a Stenlund právě dobyl titul s HV71.

Pomohl k němu v play-off deseti body (4+6), tehdy se dost sázelo na jeho ofenzivní přínos. A mimochodem, oním zlatým lídrem byl Martin Thörnberg. Sympaťák, na jehož góly kdysi v KHL spoléhal pražský Lev.

Píše se rok 2024 a Stenlund slaví znovu. Na jiném kontinentě, v jiné soutěži i roli.

S Floridou zvládá zápas z nejmagičtějších. Sedmé finále Stanley Cupu. Na první pohled zastrčený ve čtvrté lajně, přesto důležitý a obdivovaný spoluhráči i koučem Paulem Mauricem.

Bystrý, rychlý a silný na buly

Jen si přečtěte, jak ho velebili během sezony 23/24.

„Neskutečný bruslař. Výborný na buly, skvělý při oslabení,“ smekl před ním Saša Barkov, hvězdný Fin s céčkem na prsou.

“Dodal našemu týmu stabilitu. Snímá z nás spoustu tlaku, který přináší hra v oslabení. Často totiž brání přesilovky jako první. Navíc mu nechybí kumšt, má šikovné ruce, umí tvořit hru a těží ze své figury,“ přidal se Sam Reinhart, další velké jméno na soupisce Cats.

„Jakmile se postaví na buly, bývá dominantní,“ vypíchl vlasatý dříč Ryan Lomberg. „Je to chytrý hráč, na ledě nám to klape,“ pochvaloval si Eetu Luostarinen, Stenlundův kumpán na oslabení.

A kouč Maurice to zopakoval i rozvedl: „Je skutečně bystrý, umí předvídat. Když o něm říkají, že má skvělý pohyb, tak za to vděčí své inteligenci. Tím, že odhadne, jak se bude hra vyvíjet, nabere dřív rychlost.“

Zdvořilostní fráze? Ale kdepak.

Stenlund odehrál ze všech forvardů Panthers v základní části i v play-off nejvíce času v oslabení. Ve vyřazovacích bojích byste marně hledali vytěžovanějšího útočníka na bránění početních výhod napříč celou NHL.

Platilo to i o finále, během kterého čelil obávané letce s Connorem McDavidem, Leonem Draisaitlem či Evanem Bouchardem. Mnozí právě Stenlundovi připisují zásluhy na tom, že se Florida v oslabení oproti ročníku 22/23 tolik zlepšila.

K buly – po celou sezonu si udržel úspěšnost přes 51 procent, v základní části pak abslovoval přes čtyři stovky vhazování v obranném pásmu. Suverénně nejvíc z celého týmu, o více než dvě stě „bulí“.

Poměrně přesvědčivá ilustrace toho, jak na něj Maurice spoléhal, že? Většinu jich nadšený golfista vyhrál.

Sám se nekasá, naopak, říká, že profitoval z herního stylu Cats, který mu seděl.

Zitův objev z Columbusu

Něco na tom bude, než kývl floridskému GM Billu Zitovi loni v létě na roční kontrakt na 1 milion dolarů, měl co dělat, aby se v NHL uchytil a udržel.

Columbus ho kdysi draftoval už ve druhém kole, ale u Blue Jackets se roky marně snažil prosadit. Udělal si během té doby ovšem důležitého známého. Jako asistent generálního manažera tam nějaký čas působil právě Zito.

A byl to Zito, který si osobně Stenlunda vytipoval jako toho, kdo má vypomoci Panterům s oslabením.

„Dobře se známe, líbilo se mi, že je kádr silný a úspěšný, bylo to snadné rozhodování,“ pověděl Stenlund o loňských námluvách. Zitův plán vyšel.

Natolik, že se Stenlund stal pro Maurice nepostradatelným, nasadil ho do všech 24 duelů v play-off. Rád ho posílal zkrotit top hráče, strážit hvězdy. V základní části chyběl stockholmský rodák jedinkrát...

Kousek od Stockholmu leží Tumba, třicetitisícové městečko. Právě tam Stenlund hokejově vyrůstal a právě tam nedávno přivezl hokejový grál.

Stenlund umí i v oslabení i udeřit:

Měl jasný plán, navštívit tamní stadion a na soukromé party pak pojíst ze stříbrného poháru severské chlebíčky skagen. „To nevyšlo, místo toho jsem z něj pil drinky. Příště ale na skagen dojde,“ prohodil v dobrém rozmaru.

Stanley Cup by moc rád dobyl znovu. Jen už to bude jinde. Podobně jako Josh Mahura a Brandon Montour vyměnil Floridu za Utah. Zamlouvá se mu, jak za to v Salt Lake City vzali. A tak vzal dvouletou smlouvu celkem na 4 miliony dolarů.

Ano, o povedenosti sezony, v níž krom jiného nastřádal 15 bodů, svědčí i fakt, že zdvojnásobil svou cenu. Kdo může říct to samé?

