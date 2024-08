CAMPEÕES (14. díl): Chameleon na světové tour, co dostal chuť na margaritu

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. V hlavní roli tentokrát Evan Rodrigues.

Říjen 2022, pod strop Ball Areny právě stoupá plachta na počest čerstvých mistrů NHL.

Je to až magická podívaná. Rodriguesovi, letní posile Avs, z toho naskáče husí kůže. Zasní se, že Coloradu pomůže k obhajobě a další takový „banner” poputuje do vzduchu i díky němu.

S Lavinami se to nestane, na jaře 2023 končí senzačně v prvním kole.

Rodrigues zažívá zklamání z první roky, je v samém závěru sedmého mače s Krakeny ze Seattlu na ledě při marné snaze Colorada o vyrovnání.

O pár týdnů později se potřetí v kariéře přestěhuje, kývne Floridě. Na čtyři roky, za celkem 12 milionu dolarů. Životní smlouva.

A s Cats si teď na podzim vychutná onen pocit, který si chtěl dopřát už pod Skalistými horami. Bude sledovat plachtu oslavující i jeho, šampiony NHL za rok 2024.

První Evan na Stanley Cupu

O tom, že nedaleko národního parku Everglades taková sláva nastane, se Rodrigues přičinil tuze výrazně.

V úvodních dvou zápasech s edmontonskými Olejáři ve finale Stanley Cupu hned třikrát skóroval! Mimochodem, vyrovnal tak rekord NHL v počtu branek za první dva finálové duely kariéry.

Celkem proti Oilers bral 7 bodů a postaral se o to, že vůbec prvním Evanem na hokejovém grálu bude on a ne hvězdný edmontonský bek Bouchard.

On, nikdy nedraftovaný borec s portugalskými kořeny (ano, proto se tentokrát liší název našeho seriálu), který léta hrával za pár set tisíc dolarů.

Roky rotuje sestavami klubů jako na kolotoči.

Tu hraje ve třetí brázdě, jindy ve čtvrté, pak dostane šanci v první… Trenéři ho posílali na oslabení i přesilovky, kdykoliv potřebovali „zaplácnout” potřebný flek.

Floridského kouče Paula Maurice nevnímaje, ostatně to vtipně glosoval: „Evan si dal světovou tour naší sestavou.”

Chameleon, který rozumí hvězdám

To, že zahraje vedle kohokoliv a v jakékoliv situaci, je Rodriguesovou klíčovou předností a sám si na tom velmi zakládá. Je univerzální jako špičkový desetibojař.

Kyle Okposo, se kterým si zahrál jednatřicetiletý forvard už za Šavle, mu díky všestrannosti a schopnosti adaptovat se na různé spoluhráče i různým rolím přezdívá Chameleon.

Okposo vyzdvihuje také Rodriguesův přístup ke hře ve chvíli, kdy je postaven vedle týmových es.

„Spousta kluků se pak řídí jednoduchým pravidlem – co nejrychleji dostat puk k těm top hráčům, kotouče se prostě zbavují. To Evan k tomu přistupuje jinak. Klidně to vezme na sebe a vytvoří šanci, v pravý čas se rozhodne pro nejlepší variantu. Proto se prosadil všude, kde hrál. ”

„Je superpodceňovaný,” říká o bývalém kumpánovi z University of Boston (tam se Evan seznámil i se svou chotí) a také z Buffala Jack Eichel, tahoun Vegas Golden Knights.

„Svede toho na kluzišti tolik!” dodává obdivně.

Stanley Cup má nové strážce

A nejen mezi mantinely…

Rodrigues, Kanaďan, jehož hokejovými idoly v dětství byli lehce pradaxoně Evropané Alexandr Mogilnyj a Markus Näslund, zaujal, když vedl pro NHL.com zápisník o letošním finále.

Napsal celkem devět příspěvků, které bylo radost číst. Naposledy vypíchl obětavost Panterů, bravurní zákroky Sergeje Bobrovského i momenty těsně před zazněním závěrečné sirény.

„Niko Mikkola vyhodil puk a na časomíře ubíhalo 15, 14, 13, 12... Z tribun přiletělo ještě před koncem pár plastikových krys, pak už to byla ryzí eforie,” popisuje.

A podělil se také o dva plány pro svůj den se Stanley Cupem. Chtěl do něj posadit svou brzy roční dcerku Elle Grace a také si v něm namíchat margaritu.

Mrkněte na video z jeho oslav a zjistíte, co z toho se povedlo. Možná vás navíc dojmou dva malí strážci blyštivé relikvie, Rodriguesovi synci Grayson a Noah.

Seriál CAMPEONES:

13. díl - Nick Cousins: Krysu pronásledují želvy. A pro Bieksu má triko

12. díl - Anton Lundell: Táta čapal za Chomutov, jemu říkají Baby Barkov

11. díl - Kevin Stenlund: Zitův starý známý, kat přesilovek. Chlebíčky vyměnil za drinky

10. díl - Dmitrij Kulikov: Ztracený syn se stal zachráncem. A doživotním Panterem?

9. díl - Steven Lorentz: Jako slepý silák, co zbořil Filištínským chrám

8. díl - Vladimir Tarasenko: Radost na ledě, žal mimo něj. Dvojnásobný mistr ztratil otce

7. díl - Niko Mikkola: Primát, pivo, prezident. Zabiják Olejářů napodobil Červenku

6. díl - Jonah Gadjovich: Dvojčata v poháru! Porodila je sestra gólmana Hurikánů

5. díl – Anthony Stolarz: Cíl? Koupit mámě a tátovi dům. A dobýt post jedničky

4. díl - Kyle Okposo: Bouře rozpoutaná farmaceuty. Odložit penzi se vyplatilo

3. díl - Josh Mahura: Z Gudasova parťáka je Pán prstenů. A posila Krakenů

2. díl - Gustav Forsling: Antický bůh, co ohromil Robocopa a nestál ani floka

1. díl - Sam Reinhart: Ubližuje veverkám! O Samsonovi, nejsilnější ze zbraní Cats

Share on Google+