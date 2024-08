CAMPEONES (15. díl): Jednička draftu má duši válečníka a sbírku prstenů

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Štafetový kolík přebírá Aaron Ekblad.

Na noze měl botičku ze sádry, ruku mu fixoval závěs.

Naproti seděl Jack Eichel, čerstvý vítěz Stanley Cupu, a culil se na něj: “Klidně jsme mohli hrát ještě další dvě série.”

To Ekblad říct nemohl, právě on byl na svatbě Sama Reinharta názorným příkladem toho, jak byli poražení finalisté z Floridy dobití.

Dvakrát mu během play-off vypadlo rameno, utrpěl zlomeninu chodidla, laboroval i s břišním svalstvem. Přesto hrál, tolik chtěl dobýt hokejový grál.

“Je to válečník, kolikrát hraje přes zdravotní trable, navzdory bolestem. Obětuje se pro nás a na našem titulu má zásadní podíl,” říká o kanadském zadákovi Ryan Lomberg s ročním odstupem.

Oba už mají jméno vyryté do stříbra, loňský smutek vystřídala letošní euforie.

Hokej porazil fotbal

“Nejlepší okamžik mého života,” jásal Ekblad, poté co Panteři počtvrté porazili edmontonské Olejáře. V ochozech Amerant Bank Areny mu tleskali i táta Dave s mámou Lisou.

Jako tradičně seděli kousek za střídačkami, sérii intenzivně prožívali.

„Bylo to jako na horské dráze. Nechtěli jsme, aby byl opět zklamaný, jsme na něj pyšní,” pověděla Lisa o finále. „Posledních 10 minut mi připadalo jako věčnost,” podotkl Dave.

Na odlehčenou dodal: „Člověka vždycky baví sledovat, jak jeho děti sportují. My máme to štěstí, že to můžeme dělat o trochu déle než ostatní rodiče.”

Že jeho syn vyhraje Stanley Cup? O tom se mu ani nesnilo, když se Aaron v dětství věnoval i jiným sportům. Třeba fotbalu. Tomu našemu evropskému, s kulatým míčem.

Ekbladovi díky čerstvému triumfu přibude do sbírky další drahocenný prsten.

Jeden má od roku 2022, kdy si na pláži v Miami vzal sličnou lékařku Daynu. O sedm let dříve obdržel jiný, drahokamy vykládaný prsten s javorovým listem.

To když s Kanadou ovládl pražské mistrovství světa.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Aaron Ekblad (@aaronekblad5)

Tou dobou mu bylo teprve devatenáct a měl za sebou nováčkovskou sezonu v NHL. Zvládl ji znamenitě a vysloužil si Calderovu trofej pro nejlepšího zelenáče ligy. Naplňoval pověst draftové jedničky.

Jágr jako spoluhráč? Inspirace!

Vzpomínáte?

Rok 2014. Než Dale Talon, tehdejší GM Cats, ve Philadelphii vyřkne Ekbladovo jméno, udělá dlouhou, téměř nekonečnou dramatickou pauzu.

Pak na podium vystoupá mládenec, kterého provázela pověst výjimečně nadaného borce už od 15 let, kdy jako první zadák v dějinách dostal výjimku pro juniorskou OHL a mohl do ní naskočit tak brzy.

Poté novinářům nadšeně povídá: “Seděl jsem na místě, trochu jsem se bál, trochu jsem se těšil. Vím, že na mě bude břímě očekávání. Ale to jsem přesně chtěl. Bude to pro mě extra motivace.”

Pravdou je, že Ekblad nebyl tak jednoznačnou volbou jako třeba Connor McDavid, i to, že po znamenitém prvním ročníku ne vždy hrál jako z partesu.

Do dnešního dne nebyl ani jednou mezi finalisty na Norris Trophy, nejlépe se umístil šestý. Od někoho draftovaného z prvního fleku by se dalo čekat I víc, že? Na druhou stranu je potřeba zmínit, že to Ekblad neměl nikdy jednoduché.

Buď musel skousávat příval porážek, nebo bojoval se zraněními, případně obojí.

Florida v něm každopádně získala stálici na modré čáře, jeden z pilířů současného kádru. Díky družné povaze navíc tmelí partu, třeba při grilovačkách, co pořádá, a strhává jí tréninkovým nasazením. Okoukal ho i od Jaromíra Jágra, což zmínil před startem letošního finále.

Poklona od Zita a domácí sleva

Po odchodu Brandona Montoura jeho už tak klíčová role na ledě opět stoupne. Ne že by toho v mistrovské sezoně odehrál málo, průměrně strávil mezi mantinely 20 minut a 52 sekund, nicméně Gustav Forsling a Montour dostávali ještě o trochu víc prostoru.

To vedlo ke spekulacím, že bude Ekblad po vítězném play-off, v němž naskočil do všech 24 mačů, odehrál kvanta času a zapsal šest bodů, vytrejdován.

Aby vzniklo místo pod platovým stropem pro Montoura. Spojován byl s nashvillskými Predátory.

Nedávno k tomu ovšem vyšel trefný komentář na The Hockey News: „Pokud chcete mluvit o Ekbladově výměně, nejdřív si nastudujte, jak se floridský mančaft skládal.”

„Aaron a Saša Barkov, to jsou kluci, kolem kterých je tenhle tým postavený. To oni tady zůstali a starali se o ostatní, prošli si mnohým. Jsou Pantery a jsou na to hrdí, věřili v tuhle komunitu,” pronesl GM Bill Zito po zisku Stanley Cupu.

Naplnila se tak Tallonova vize. Když ho před 10 lety draftoval, plánoval: “Stane se jedním ze základních stavebních kamenů našeho kádru.”

Teď se Ekbladovi rozbíhá poslední rok kontraktu se stropovou zátěží 7,5 milionu dolarů. Rád by podepsal další kontrakt, prý ochotně poskytne Floridě takzvanou “domácí slevu.”

Je jeho domovem a nechce na tom nic měnit. V osmadvaceti je v ideálním věku, má před sebou ještě vícero kvalitních ročníků. Navíc Cats chtějí dál bojovat o stříbrný pohár, patřit mezi špičku NHL. Plno výrazných postav je podepsáno na roky dopředu.

Ekblad se bude hodit, i díky vlivu na kabinu. „Je uklidňující silou,” smeká před ním Zito. Ne, doba pro loučení ještě nenastala.

